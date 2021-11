Les plataformes Per la Conca, Salvem Can Titó i Jorba Reflexiona que han rebutjat la instal·lació de polígons industrials a Òdena, Vilanova del Camí i Jorba van presentar ahir un document conjunt en el que reclamen que es retiri el Pla Director Urbanístic d’Activitat Econòmica de la Conca d’Òdena (PDUAECO) a través del qual Generalitat i Ajuntaments han estat cercant en els últims mesos un espai per crear parcel·les industrials de gran capacitat.

En una proposta de sis punts que ahir van exposar els representants dels tres grups, Meritxell Tudela (Salvem can Titó), Jepi Baulida (Per la Conca) i Jaume Farrés (Jorba reflexiona) demanen « la retirada del PDUAECO», i exigeixen «la convocatòria dels agents socials, econòmics, polítics a debatre el model de futur econòmic de la Conca d’Òdena». Al mateix temps, exigeixen «solucions imaginatives i actuals i serioses per combatre l’atur i generar riquesa» i «demanem l’elaboració d’un gran pla territorial que contempli el desenvolupament econòmic, laboral, social i mediambiental». Per als impulsors del manifest caldria que «la nova planificació fos fruit d’aquest debat i que no estigués liderada únicament per la MICOD», que és la mancomunitat de tots els municipis. Per últim s’adrecen a les forces polítiques per exigir «claredat, concrecions i compromís clar sobre el futur de la Conca d’Òdena» quan es presentin a unes noves eleccions.

Les tres plataformes també han anunciat que a partir d’ara reaccionaran de manera conjunta en els temes relacionats amb el PDUAECO. Durant l’acte es va fer un repàs del context del pla en qüestió, el qual ha estat molt polèmic des de l’inici. El Pla Director Urbanístic d’Activitat Econòmic de la Conca d’Òdena neix promugut per la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD) formada pels municipis d’Igualda, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí i des del Departament de Territori i Sostenibilitat en col·laboració amb l’Incasol.