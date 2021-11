L’Hospital Universitari d’Igualada no permet fer visites a pacients autònoms com a mesura de prevenció davant l’increment de casos de covid-19 arreu del país i, també, a la zona d’Igualada i de l’àrea d’influència d’aquest equipament. Ahir va anunciar l’entrada en vigor de les noves restriccions. El centre només permet la visita a aquell interns que siguin «dependents i que necessiten acompanyament les 24 hores». En aquests casos, es permeten un màxim de dos acompanyants per pacient que no poden ser coincidents.

També per als pacients ingressats a la UCI es permet la visita diària en les franges habilitades (de 13.30h a 14.30h i de 20h a 21h) a un màxim de dos acompanyants per pacient i que no poden coincidir, segons expliquen fonts del mateix centre. A Urgències, només els pacients dependents, els menors d’edat o que tinguin problemes de mobilitat podran tenir acompanyant durant tota l’estada. En el cas dels parts, es manté el règim d’un acompanyant per pacient.

Control amb PCR

A aquest control de les visites s’hi suma la recuperació de les PCR setmanals per a tots els acompanyants de pacients ingressats, tant si estan vacunats com si no ho estan. També tornen les PCR als pacients que s’hagin de sotmetre a una cirurgia programada, ja sigui amb ingrés o ambulatòria, independentment del seu estat vacunal.

I es manté el cribratge exhaustiu a l’àrea d’Hospitalització, amb la realització d’una PCR en el moment de l’ingrés i cada 7 dies a tots els pacients ingressats amb la pauta de vacunació completa; i amb PCR en el moment de l’ingrés i cada 4, 7 i 14 dies als pacients que no estiguin vacunats.

La decisió de ser més restrictiu en les visites als ingressats respon a la voluntat del centre d’evitar tant com sigui possible la presència del virus a l’interior del recinte hospitalari.

Ës una determinació que també han anat prenent en les darreres setmanes hospitals de la vora del d’Igualada, com ara Sant Joan de Déu de Manresa o Sant Bernabé de Berga.