Construcciones Papeleras (COPASA) ha comprat dues parcel·les a Santa Margarida de Montbui (Anoia) per construir-hi unes instal·lacions amb una inversió de 4 milions i la creació de 50 llocs de treball. L'empresa, dedicada a la construcció i venda de màquines per fabricar paper amb seu a La Pobla de Claramunt (Anoia), ho ha comprat a l'Institut Català del Sòl (Incasòl) per 870.414,60 euros. Es tracta de dues parcel·les que sumen 14.506,91 m2 del sector d’activitats econòmiques Plans de la Tossa. Una operació que, segons l'organisme públic, "'impulsa el creixement econòmic de la comarca i es generen nous llocs de treball".

El sector Plans de la Tossa està situat en un emplaçament estratègic, ben connectat amb la ronda sud d’Igualada que enllaça directament amb l’A-2 i pròxim als eixos A-7, C-16 a més de disposar d’una xarxa de transport públic ràpid i eficient. L'Incasòl i té 3 parcel·les i un indivís lliures en aquest sector, destinades a usos comercials, oficines, hotelers, esportius, sanitaris, laboratoris, assistencials i educatius.