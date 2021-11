L’Ajuntament d’Esparreguera ha començat a repartir el calendari del 2022, que està dedicat al patrimoni històric i industrial de la Colònia Sedó. Totes les fotografies que hi apareixen han estat cedides per l’Agrupació Fotogràfica d’Esparreguera (AFE) i l’Associació per a la defensa de la Colònia Sedó i el seu entorn, i van ser preses durant el 1r Ral·li fotogràfic de la Colònia Sedó 2019.

Del calendari se n’editen 8.500 exemplars, que es reparteixen a la població, de manera gratuïta, des de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) i altres seus municipals, com Cal Trempat, Can Pasqual, el Centre Dual, la Piscina Can Pasqual, Serveis Socials, l’Arxiu Municipal, la Biblioteca Municipal L’Ateneu, l’Escola Municipal de Música i Dansa i la caserna de la Policia Local. I també en tindran en alguns comerços com llibreries, forns de pa, pastisseries, farmàcies, òptiques i clíniques dentals.

«El calendari és una bona eina per reivindicar aspectes rellevants del municipi i aquest any l’hem volgut dedicar a la Colònia Sedó, un important símbol del patrimoni industrial d’Esparreguera, amb el qual estem treballant per recuperar-lo», segons ha explicat l’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas.

Ell mateix ha destacat la tasca de l’AFE i els ha agraït «la cessió del seu fons fotogràfic que ha permès crear un calendari amb imatges de gran qualitat que reflecteixen perfectament l’arquitectura i els elements industrials de l’espai». Les 13 fotografies que il·lustren l’almanac han estat fetes per diferents fotògrafs.