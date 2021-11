Més de 300 persones han visitat el passat cap de setmana les instal·lacions de l’antiga fàbrica Vives Vidal reconvertida en seu de l’Igualada Fashion Lab, la nova instal·lació d’impuls del sector tèxtil-moda.

Es van organitzar visites teatralitzades que van tenir una durada d’uns 40 minuts i van anar a càrrec de l’Escola Municipal de Teatre La Tarima, que va portar els assistents a descobrir l’evolució del món del tèxtil a la ciutat, els seus orígens, l’actual present i també el futur més pròxim.

Les 300 persones que hi van assistir, de fet, van omplir els dos passis de divendres i els quatre que es vaoferir tant dissabte com diumenge. Durant les visites també es va poder gaudir dels testimonis enregistrats a extreballadors de la Vives Vidal, explicant els seus records i experiències a l’edifici. Les visites es van organitzar conjuntament per la Fundació per a la Innovació Tèxtil FITEX i l’Ajuntament.