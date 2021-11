El conseller d'Economia, Jaume Giró, ha precisat aquest dimarts durant la presentació dels pressupostos de la Generalitat per al 2022 a la vegueria del Penedès que el govern invertirà a l'Anoia més de 32,78 milions d'euros. La partida més important se l'emporten les millores a les línies de ferrocarril (12,8 milions d'euros), un pressupost destinat a la compra de material ferroviari i actuacions en túnels i senyalitzacions. A més, s'invertiran 3,8 milions d'euros per construir 66 nous habitatges a Igualada subvencionats i 2,7 milions és per al nou accés de la Ronda Sud, l'enllaç que no es va fer en el moment de construir la ronda i que ha d'arribar aquest any Aquest poc més d'un quilòmetre de carretera nova, amb un viaducte inclòs, crearà una nova entrada a la ciutat des del sud i ha de servir per reconduir els recorreguts interiors dels vehicles. En les obres de més volum pressupostari també hi ha 2,6 milions d'inversió de millora a l'Hospital d'Igualada i 1,5 milions per al manteniment de carreteres. La inversió compromesa per a l’any 2023 puja un total de 25,97 milions d’euros a l’Anoia.

Giró va presentar els comptes de la vegueria als agents econòmics i socials del Penedès. Hi havia malestar entre els alcaldes del Baix Penedès per la poca inversió prevista al territori i perquè no s'han inclòs projectes que consideren primordials com l'ampliació de l'Hospital del Vendrell. I Giró no s'hi va comprometre. Els alcaldes ja es van reunir amb el conseller al Parlament el 18 de novembre passat per traslladar-li les seves inquietuds i Giró es va comprometre a incloure la redacció del projecte d'ampliació de l'hospital comarcal en els pressupostos del 2022.

El titular d'Economia ha precisat que, un cop s'hagi redactat el projecte, "veurem quina viabilitat, esforç econòmic i calendari" hi haurà. Tot i això, Giró ha assegurat que també es va comprometre davant dels alcaldes que, malgrat que ja s'hagi aprovat el pressupost del 2022, "mirarem d'afegir-hi costos concrets amb fons de contingència". El conseller assegura que és "conscient" que els comptes de la Generalitat "no són suficients per al Baix Penedès per recuperar tot el camí que porten enrere".

Giró ha dit que aquests són els "millors pressupostos possibles", tot i que ha admès que té una sensació "agredolça" perquè ha pogut constatar que "les necessitats del país i dels territoris ultrapassen amb escreix els recursos dels que disposem". En aquest sentit, però, ha dit que "no volem fer jocs de malabars com els que en té acostumats el govern d'Espanya per quedar bé un dia i quedar malament la resta de l'any".

Desplegament de quatre Serveis Territorials el primer semestre del 2022

Per la seva banda, el delegat del Govern al Penedès, David Alquézar, ha anunciat el desplegament "imminent" de quatre Serveis Territorials al Penedès, que es farien durant el primer semestre del 2022, mentre quatre més es desplegarien entre el 2022 i el 2023. Aquesta és una petició reiterada dels alcaldes del territori. De fet, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha reclamat al conseller Giró que s'acceleri aquest desplegament, pendent des de fa tres anys. "No hi ha alternativa possible a no tirar endavant aquest desplegament que farà relligar la Vegueria del Penedès", ha apuntat Castells, que creu que reforçarà "la sensació de pertinença".

La inversió creix un 40,8% al Penedès

En total, les inversions previstes a la vegueria del Penedès sumen 76,9 milions d'euros, una xifra que suposa un increment del 40,8% amb relació als darrers pressupostos. Per sectors, el gruix principal de les inversions se l'endú el transport (24,16 milions d'euros), seguit del cicle de l'aigua (13,6 milions d'euros), la salut (12 milions d'euros), educació (8,2 milions d'euros) i habitatge (8 milions d'euros). Per comarques, l'Anoia és la que s'endú la partida més important amb 32,78 milions d'euros, seguit de l'Alt Penedès amb 20,33 milions d'euros, el Garraf amb 13,35 milions d'euros i el Baix Penedès amb 10,42 milions d'euros

A l'Alt Penedès destaca la construcció de la nova escola Jacint Verdaguer de la Granada per un valor de 3,9 milions d'euros. També es preveuen inversions en salut per valor de 3,7 milions d'euros (inversions a Logaritme Serveis Logístics i al Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf), i també millores a l'EDAR de Vilafranca del Penedès, la construcció de 36 habitatges a Vilafranca del Penedès o actuacions als col·lectors en alta de Sant Sadurní d'Anoia.

Al Garraf, les inversions en salut sumen 5,4 milions d'euros (obres de millora al Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf, ampliació del CAP Roquetes de Sant Pere de Ribes i inversions a l'Hospital Residència Sant Camil). També es construiran 86 habitatges a Sant Pere de Ribes, es construirà el nou Institut Escola de Sant Pere de Ribes i es millorarà l'escola Agnès de Sitges.

Finalment, al Baix Penedès, la inversió més important va destinada a IDIADA per la construcció d'una pista d'assaig pel vehicle autònom (3,5 milions d'euros). També es preveuen inversions en educació per valor de 2 milions d'euros (nova construcció escola Teresa Godes i Domènech al Montmell, ampliació de l'escola La Perellada de Santa Oliva o la instal·lació d'un ascensor a l'escola Sant Julià de l'Arboç). A més, s'ampliarà l'EDAR de Calafell (1,2 milions d'euros) i també s'invertiran 1,2 milions d'euros per la conservació de carreteres.