Olesa de Montserrat a eliminat alguns noms de carrers que podrien estar identificats amb el franquisme o els moviments propers al dictador. Entre d’altres, deixen de formar part del nomenclàtor de carrers olesans, Alfons Sala i el Terç de Nostra Senyora de Montserrat.

El carrer Alfons Sala es passarà adir carrer dels Arbres, nom popular amb el que és conegut, el del carrer Duc de la Victòria serà carrer Pere Vilalta i Mallofré, el de Pere Vilalta per carrer Rosa Venes i Clusas, i la plaça Terç de Nostra Senyora de Montserrat es passa a dir plaça de la Dignitat. Els canvis es van aprovar en el darrer ple, conuntament amb algunes correccions ortogràfiques: el carrer Metge Carreras ara és Metge Carrera, del carrer Argelines és carrer Angelines, i del passatge Argelines per passatge Angelines.

Xavier Rota, regidor de Memòria Històrica, el dia del ple, va justificar els canvis per adaptar els noms dels carrers a la normativa legal vigent. La proposta del govern recull s’empara en la Llei de Memòria Històrica que contempla no incorporar referències commemoratives d’exaltació a la Guerra Civil Espanyola o de la repressió de la dictadura franquista. «Respecte el carrer Alfons Sala es proposa eliminar la referència a aquest polític que va iniciar el desmantellament de la Mancomunitat de Catalunya durant la dictadura de Primo de Rivera i recuperar el nom amb el que era conegut popularment. I d’altres, com el Terç de Nostra Senyora de Montserrat ja tenen una significació més coneguda.

La proposta havia aixecat una divisió i queixa dels veïns que considera que el canvi de nom els generarà despeses. El PSC es va abstenir, i Ciutadans hi va votar en contra, però amb els vots del govern, ERC i la CUP la proposta es va aprovar.