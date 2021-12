El festival Rec.0 que té com a protagonista les botigues efímeres de les principals marques del país tornarà a Igualda de l'11 al 14 de maig del 2022. Les marques tornaran o acupar vellls espais d'adoberies del barri del Rec d'Igualada.

Malgrat que s'hi establiran les mesures Covid que siguin necessàries, la voluntat de l'organització "és tornar a viure un festival de moda, convertint les adoberies del barri del Rec en botigues efímeres on diverses marques i dissenyadors oferiran les seves vendes especials d'estocs en un entorn molt singular". És proposta barreja de moda, cultura, patrimoni i gastronomia que transforma aquest barri d'Igualada només durant quatre dies adaptat al nou panorama Covid.

L'organització ja està dissenyant el circuit i seleccionant les marques que hi participaran. A la darrera edició de Rec.0, celebrada el novembre de l'any 2019 van participar-hi més de 100 marques i van assistir-hi més de 120.000 persones durant els 4 dies del festival.

Rec.0 és un projecte d'iniciativa privada, impulsat per Recstores S.L. L'origen d'aquest projecte és singular, ja que va començar l'any 2009 per donar a conèixer el barri del Rec d'Igualada més enllà de la pròpia ciutat, per tal de posar en valor l'extraordinari patrimoni industrial que hi conté i protegir-lo d'un Pla Urbanístic Municipal que l'Ajuntament d'Igualada havia plantejat l'any 2008. Aquell pla no va es va aprovar, però tampoc n'hi ha hagut cap altra que el substitueixi. I les intervencions que s'han fet fins ara en edificis han estat per iniciatives públiques puntuals i la d'algunes particulars, però sense un pla global. Els organitzadors del REC esperen que s'elabori un nou pla que ajudi a dinamitzar el barri tot protegint el seu patrimoni.