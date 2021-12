El departament de Sanitat i Salut Pública i el departament de Joventut de l’Ajuntament d’Igualada posen en marxa la campanya de promoció de la salut sexual i afectiva «Figues i Ous», que aquest any se centra en donar informació sobre la seguretat de les relacions i els mètodes anticonceptius. El lema de la campanya és «La sexualitat és un camí diferent per tots. Explora, descobreix, estima’t, gaudeix!». Entre les actuacions que incorpora la campanya, hi ha el repartiment a joves de les capses de «La píndola del dia abans», que simulen les d’un medicament i que inclouen un preservatiu extern i un prospecte amb informació sobre Infeccions de Transmissió Sexual, sobre mètodes anticonceptius i sobre la píndola postcoital.