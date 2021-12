El PSC de Montbui, actualment a l’oposició, considera que l’actual govern format per Ara Montbui i Som Montbui es troba en un moment d’»ingovernabilitat» i acusen l’alcalde de manca de lideratge i el govern de «fracàs». Els socialistes, que durant anys van viure al govern de la població amb el lideratge de Teo Romero, han fet un escrit públic en el què asseguren que les espectatives generades a l’inici de mandat pel nou govern no es compleixen.

Els socialistes asseguren que l’equip de govern «no està a l’alçada per governar el poble» i argumenta que el pacte que els manté al davant de la màxima institució de la població «va néixer de la necessitat de fer fora a l’exalcalde. Això el va unir per presentar candidatura conjunta, una amalgama d’ex PSC, ICV, Veïns amb veu i Som poble, que es va traduir en Ara Montbui»..

Reclamen al govern local de Montbui que defensi millor els interessos dels veïns en temes que depenen exclusivament del muncipi com ara la recaptació dels impostos municipals, guals, escombraries, IBI. També en depèn el manteniment i la neteja de centres educatius i la gestió d’espais com el poliesportiu. També recorden al govern la necessitat de fer bé la neteja de l’espai públic, tenir cura de parc i jardins municipals i la via pública. I els socialistes conclouen que «els carrers són bruts, les herbes desborden les zones ajardinades, com una jungla, la poda és un altre problema, l’asfalt i les voreres s’han convertit en trampes per als vianants», segons el grup del PSC.

«La tristesa no és només per la deixadesa, desinterès, inacció, ingovernabilitat, incapacitat de lideratge, és per la manca de compromís i de desídia», afirmen en el dut comunicat socialista. I asseguren que «Montbui no es mereix això». Els que fa poc més de 2 anys eren al govern, ara expliquen que «el veïnat murmura, però ningú diu res en veu alta» i acusen els actuals dirigints que «han venut gat per llebre» als montbuiencs.