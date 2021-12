L’Ajuntament de Calaf obrirà el pròxim 11 de desembre una nova proposta turística: la Galeria de Personatges Històrics, ubicada en una casa senyorial del centre històric, Cal Matrícules. Es tracta de quatre estances, cadascuna dedicada a un personatge i ambientada en un moment històric concret, que permeten fer una visita a la història de la vila. L’espai es donarà a conèixer a través d’una jornada de portes obertes

La primera referència històrica que hi ha de la casa és del segle XVII, quan es coneix com a casa Abadal. Posteriorment, es va convertir en casa Torrescasana, quan l’hereva de la família Abadal va contraure matrimoni amb un fadrí provinent de la família Torrescasana. Després, al segle XIX, la propietat va ser adquirida per la família Solà i va passar a anomenar-se Cal Matrícules. El recorregut comença a la sala del piano. Ambientada en el segle XIX, mostra com era la casa quan els propietaris eren la família Solà. En aquells anys, era coneguda a la vila amb el nom de Cal Matrícules, ja que era el lloc on els habitants pagaven l’impost del cadastre i matriculaven les seves propietats. Tots els objectes de la sala evoquen aquella època, des de la mantellina negra per anar a missa curosament col·locada sobre la cadira fins al llum de petroli que s’utilitzava per il·luminar les estances quan els habitatges encara no disposaven d’instal·lació elèctrica.

La segona sala reprodueix la consulta de Maria Àngels Pujol Bacardit, coneguda popularment com la practicanta. Durant dècades va exercir com a practicant i llevadora a Calaf i rodalia.

Continuant el recorregut, arribem a l’habitació de Louis Joseph de Bourbon, duc de Vendôme. Durant la tardor del 1711, es va allotjar a la Casa Abadal per comandar, pel bàndol borbònic, la batalla dels Prats de Rei, en el marc de la guerra de Successió (entre el 1702 i el 1715). La decoració de l’habitació està inspirada en els palaus borbònics i té influència barroca.

La darrera sala recrea el que hauria pogut ser el despatx de Laureà Figuerola Ballester, reconegut economista i polític nascut a Calaf. Va ser ministre d’Hisenda, entre el 1868 i el 1870, i posteriorment també va presidir el Senat. És conegut per signar el decret que va instaurar la pesseta. Un element destacat de l’estança és la col·lecció de pessetes.