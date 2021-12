Tots els grups polítics de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui s’han posat d’acord per aprovar una moció per reclamar a la Generalitat que deixi d’aplicar mesures de restricció de serveis al centre d’atenció mèdica del municipi. Els partits consideren que des del març de l’any 2020 fins ara hi ha hagut prou temps per recompondre tots els serveis i equips, fins i tot en temps de pandèmia.

La moció exigeix al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya «el restabliment del servei de pediatria de manera immediata i la reobertura completa del CAP amb els mateixos serveis, dies i horaris que abans de l’inici de la crisi sanitària provocada per la covid-19, amb equips covid i garantint totes les mesures de seguretat». El text aprovat també insta el Departament de Salut «a ampliar el personal del servei d’atenció telefònica per evitar el col·lapse de les línies». El text no només és un retret i una exigència vers el Departament de Salut, sinó que, a més a més, fa una crida a la participació en accions de queixa veïnals per exigir la represa de l’atenció sanitària total al CAP montbuienc. La moció no és pas una posició en contra del personal sanitari. A l’inrevés, «agraeix a tot el personal sanitari «l’esforç que ha fet durant tots aquests mesos d’emergència sanitària per cuidar totes les persones, i també reclama que se li reconegui, a aquest personal, unes condicions laborals justes, tal com fa anys que reclamen, i unes inversions adients en el sistema públic català que garanteixin un accés digne al servei universal de la salut». La moció era una resposta a la manca de solucions del departament i una presa de posició al costat dels veïns que s’han queixat reiteradament, per exemple, de tenir el CAP tancat els caps de setmana.