El cap del grup del PSC a Martorell, Lluís Tomàs Moreno ha mort de manera sobtada, a l'edat de 63 anys. Tomàs, que també havia estat alcalde de Castellví de Rosanes durant 15 anys i regidor 5 anys més, s'havia dedicat, abans del seu pas per la política, al periodisme esportiu local, a la zona de Martorell i el Baix Llobregat Nord. També havia fet col·laboracions amb Regió7.

La federació socialista del Baix Llobregat ha emès un comunicat en el que "lamenta profundament el traspàs del company Lluís Tomàs". Actualment exercia de portaveu del PSC de manera activa i la seva mort ha causat sorpresa tant a l'Ajuntament de Martorell com a entre les amistats. La causa de la mort podria tenir a veure amb un problema cardíac que es podria relacionar amb la malaltia de la diabetis que patia.

A part de les responsabilitats com alcalde de Castellví de Rosanes i regidor de Martorell també havia exercit de conseller comarcal del Baix Llobregat ide diputat a la Diputació de Barcelona. Al mateix temps, Tomàs havia ocupat diferents càrrecs orgànics a la nostra federació socialista del Baix Llobregat.

En el comunicat en el que donen a conèixer la mort de Tomàs, la direcció del PSC indica que "el recordarem sempre com un polític amb una gran vocació i passió per millorar la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes, especialment la de les persones més desafavorides". I en destaquen el tracte que tenia amb els veïns. "La seva proximitat i el seu tarannà dialogant i de consens serà una guia per les futures generacions socialistes", indiquen en el comunicat.

També l'Ajuntament de Martorell ha comunicat la mort de Lluís Tomás aquesta matinada. En la seva comunicació l'Ajuntament recorda que Tomás ha estat molt vinculat durant anys a la vida política i a l’associacionisme local, formant part de diverses entitats, i també va ser cap d’esports i redactor durant quinze anys a Ràdio Martorell. L’Ajuntament de Martorell ha decretat un dia de dol oficial aquest dimecres 8 de desembre, amb les banderes onejant a mitja asta i la suspensió de tots els actes institucionals.

Nascut a Badalona l’any 1958, Tomás es va vincular professionalment al delineat i va obtenir el títol per l’Escola d’Arts i Oficis d’Olesa de Montserrat. Aquest fet el va portar a treballar com a administratiu i delineant a l’empresa Voltà de Martorell, entre els anys 1974 i 1978. També va ser cap d’enquestadors a l’Ajuntament de Barcelona (1983-85) i va aconseguir el títol de Tècnic Esportiu de Base per l’Escola Catalana de l’Esport (1995). Entre els anys 1990 i 2015, va ser una de les veus conegudes de Ràdio Martorell, on va ser cap d’esports.

Militant socialista des de l’any 1999, va ser alcalde de Castellví de Rosanes entre els anys 2000-2015 pel partit Independents de Castellví de Rosanes (INCAS), vinculat al PSC. Posteriorment, va esdevenir portaveu i regidor per la formació socialista a l’Ajuntament de Martorell des de 2015 i fins a dia d’avui, on complia la seva segona legislatura. També era actual membre de l’executiva de la Federació del PSC al Baix Llobregat.

Del seu pas per l’Ajuntament de Martorell, l’alcalde Xavier Fonollosa n’ha destacat que “era d’aquelles persones que es prestaven al diàleg i a l’entesa. Vull destacar-ne les seves formes correctes i cordials” i ha dit que “avui és un dia trist per Martorell, és una notícia dura i que ens ha deixat glaçats”.

A nivell d’entitats, Lluís Tomás va estar implicat, bé com a soci o formant part dels equips directius, a l’Associació de Veïns Verge del Carme, al Club Handbol Martorell; al Club Petanca Martorell; al Club Natació Martorell i al Club Ad Fines Martorell.

A més de la seva dedicació política a Martorell, va ser conseller al Consell Comarcal del Baix Llobregat (2007-15) i diputat provincial a la Diputació de Barcelona entre 2015 i 2019, com a vocal de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans; vocal de la Comissió informativa i de seguiment d’Atenció a les Persones i vocal de la Comissió Especial de Comptes.