La vetlla a Lluís Tomàs, exalcalde de Castellví de Rosanes durant 15 anys i actualment cap del PSC a Martorell, es farà demà. El dissabte, hi haurà el funeral. La vetlla per Tomàs i Moreno tindrà lloc aquest divendres dia 10 de desembre, de 9 a 21h, al tanatori de Martorell (carrer Montserrat, s/n), a tocar del riu Anoia. El sepeli és previst dissabte 11 de desembre, a les 10h, a l'església parroquial del Crist Salvador del barri de Buenos Aires de Martorell (C/Pompeu Fabra), segons han informat fonts de l'Ajuntament de Castellví de Rosanes. Tomàs va morir de manera sobtada la matinada de dimarts, possiblement per un problema cardíac.

L’Ajuntament de Castellví de Rosanes ha decretat dol oficial els dies 10 i 11 de desembre amb motiu del traspàs de Lluís Tomàs i Moreno coincidint amb la vetlla i posterior sepeli de l’antic batlle. Martorell també va fer un dia de dol oficial l'endemà de la seva mort. L'adéu de Tomàs va causar un gran dol als polítics dels Ajuntaments de Martorell, on actualment era el portaveu del grup del PSC, a l'oposició, i de Castellví de Rosanes. També la família socialista va lamentar la mort públicament. Amb motiu del decret de dol oficial, les banderes –inclosa la de la Cadireta- onejaran a mig pal i els actes previstos a Castellví la tarda de divendres 10 de desembre (Fira de Nadal i concert solidari amb La Marató de TV3) es posposen al divendres dia 17 a la mateixa hora, segons les mateixes fonts. Pel que fa a l’encesa de llums de Nadal, aquesta tindrà lloc dilluns 13 de desembre a la tarda.