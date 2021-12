El grup d’Igualada Som-hi, a l’oposició a l’Ajuntament d’Igualada, però principal suport del govern en minoria de Junts x Igualada, ha criticat la manca de paritat en la composició dels jurats dels premis Ciutat d’Igualada, que organitza el consistori. Els diferents jurats dels premis han estat integrats per 39 homes i només 14 dones, la qual cosa, segons fonts del grup Igualada Som-hi, eixampla la bretxa de gènere en uns jurats que hauria de tenir una composició amb més presència femenina (o menys de masculina) fins a trobar la igualtat.

La formació que lidera Cuadras ha fet un seguiment els darrers anys de la composició del jurat dels premis i la regidora Montse Montaña afirma que «és el tercer any que la formació progressista denuncia la situació» i «reclama al govern de Junts mesures per afavorir la igualtat». Montaña assegura que «davant la inacció del govern» demanarà a l’alcalde Marc Castells que «tingui el valor de dir que no pensa actuar al respecte i que, pel seu govern, aquest és un tema sense importància».

La regidora explica que «declarar-se feminista és més fàcil que exercir-ho. Només podem entendre la inacció del govern de Junts des del no compartir la necessitat de la paritat com una mesura per treballar per la igualtat efectiva de les dones a l’esfera pública. Després de tres anys reclamant que el jurat sigui paritari, entenem que el govern de Marc Castells creu que no hi ha dones a Igualada preparades i referents per formar part del jurat dels Premis Ciutat d’Igualada». Montaña demana que el govern «no contesti amb un ‘ho tindrem en compte’ condescendent i que tingui el valor de reconèixer que no té la intenció de fer res al respecte».

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, considera que «l’Ajuntament és el primer òrgan que ha de predicar amb l’exemple a l’hora de vetllar per la igualtat entre homes i dones i que sigui una aposta transversal a tots els departaments i accions que fa. Molt sovint sentim dir a l’alcalde que el seu és un govern es feminista, però cal que ho traslladi a totes les accions que fa».