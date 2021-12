L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui fa un pas més en la seva reclamació al departament de Salut perquè retorni l’atenció sanitària del CAP de la població a la que hi havia abans de la pandèmia. Els partits ja van prendre un acord unitari en aquest sentit. Ara el govern dona suport a una recollida de signatures que es fa demà, perquè la voluntat de l’acord polític també era el de donar suport a les mobilitzacions ciutadanes que hi poguessin haver al municipi. L’Ajuntament ja era coneixedor dels moviments ciutadans que hi havia davant la malamaror que ha generat la perpetuació de la retallada de serveis que ha aplicat la generalitat en una de les poblacions demogràficament més importants de la comarca. La recollida la planteja la plataforma «Montbui, per una sanitat pública digna».

La plataforma ja ha començat a recollir les primeres signatures, a partir dels fulls dipositats a una trentena de botigues del municipi, on totes les persones majors d’edat que ho desitgen poden signar per reclamar la recuperació completa de serveis al CAP montbuienc. Està previst que la Plataforma reculli signatures els dissabtes 11 i 18 de desembre al mercat montbuienc, i els dies 16 i 17 a l’entrada dels centres educatius del municipi. Entre les reivindicacions que plantegen, es troba el restabliment dels serveis al CAP Montbui i resoldre qüestions com ara l’absència de pediatres al CAP, no disposar de servei d’urgències en caps de setmana i també que els infants no siguin atesos d’urgències, obligant així a les famílies a acudir a pediatria fora del municipi. De forma paral·lela a les mobilitzacions que s’estan articulant al municipi per exigir el restabliment dels serveis de salut a Santa Margarida de Montbui, aquest dilluns dia 13 està previst que hi hagi una reunió entre els responsables polítics de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui i representants del departament de Salut, els gestors del CAP (ICS), on es tractarà les diverses problemàtiques de gestió de la salut pública al municipi. L’alcalde Jesús Miguel Juárez, va explicar durant el ple municipal que farien totes les gestions que fossin possibles a nivell polític, però que, en cas de ser necessàries accions de mobilització, des de l’Ajuntament montbuienc estaran al costat de la ciutadania.