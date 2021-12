Salvador Esteve i Figueras, alcalde de Martorell entre el 1987 i el 2003, i entre el 2007 i el 2015, va ser nomenat ahir fill predilecte de Martorell. Esteve va ocupar diferents càrrecs representant Convergència Democràtica de Catalunya, entre els quals destaca la presidència de la Diputació de Barcelona. Abans que Esteve han rebut aquesta distinció municipal Jaume Muxart (2002), Màrius Garcia (2016) i Montserrat Campmany (2010). L’aprovació es va dur a terme en un ple municipal.

En la proposta per rebre la distinció es destaca que «durant la seva etapa com a alcalde Salvador Esteve (Martorell, 29 d’abril de 1945) va impulsar la transformació de Martorell del gris al color. Va travar el poble com un de sol, construint ponts físics allà on hi havia barreres, com la trinxera de la Renfe o el pont del cap sud del passeig de Catalunya».

Se li reconeix el fet de transformar l’antiga N-II en un passeig per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i també ser l’impulsor d’un nou urbanisme a Martorell «al servei de les persones». Entre altres obres que es van fer durant el temps que va ser alcalde destaca l’ampliació de l’Hospital de Martorell, l’Escola Municipal de Música, l’Escola d’Arts i Oficis, els Esplais d’Avis, la residència per a la gent gran, el Centre de l’Arc de Sant Martí, i diferents escoles

Durant anys va ser l’alcalde de CiU en un mapa del Baix Llobregat on dominava gairebé de manera total el color vermell del partit socialista. I el principal secret d’Esteve era la seva facilitat per connectar amb els veïns, la seva afabilitat.

Va estudiar Comerç i Comptabilitat i, durant més de vint anys, va treballar d’interventor en una oficina de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona. Va ser membre de l’escoltisme i cap de l’agrupament escolta de 1963-1973. Esteve es va afiliar a Convergència Democràtica de Catalunya l’any 1977. Dos anys més tard, i fins al 1984, va ser regidor a l’Ajuntament de Martorell, on va arribar per primer cop a l’alcaldia l’any 1987 i fins a l’any 2003. Va ser membre del Consell Comarcal del Baix Llobregat, des del 1988 al 1995, i en va ser vicepresident primer durant els anys 1991-1995.

A les eleccions al Parlament de Catalunya de 1992, 1995 i 1999 va ser escollit diputat al Parlament de Catalunya per la província de Barcelona.

L’any 2003, tot i encapçalar la candidatura amb més suports i guanyar les eleccions, no va esdevenir alcalde. A les eleccions municipals del 2007 va ser escollit novament alcalde de Martorell, també per majoria absoluta, que va revalidar el 2011. Va ser alcalde fins a l’any 2015, quan va finalitzar la seva trajectòria política. El setembre del 2007 va ser elegit president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. I entre el 2011 i el 2015 va presidir la Diputació de Barcelona, trencant, també, l’hegemonia socialista.