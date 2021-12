El pis de ca la Practicanta de Calaf ja és un museu que ens trasllada a quatre etapes de la història de la població. Ahir es va fer un primer dia de portes per a la població i partir del mes de gener formarà part d’un paquet turístic de visita històrica juntament amb les botigues de la Plaça Gran de Calaf. Unes 200 persones van poder observar el treball que s’ha dut a terme per ambientar quatre moments històrics: el món del calafí Laureà Figuerola (creador de la pesseta), l’etapa del duc de Vêndome, la sala del piano de la casa i el lloc de treball de la practicanta, que era la vídua de la família Solà, els darrers propietaris de l’habitatge.

L’eix a través del qual es fa la reproducció històrica és la pràcticant. Els fills van tenir cura de conservar el material que va fer servir Maria Àngels Pujol i l’estança on va treballar. I aquesta conservació era un punt clau, un primer pas indispensable per completar un projecte que es va anar completant amb l’explicació sobre la mateixa història de la casa, que també ha conservat estances com van ser pensades o reformades a la seva època. A partir d’aquí ha calgut fer un treball de recerca històrica per donar consistència a les estances de la casa i completar aquell mobiliari o document que no ha arribat fins ara i que era imprescindible per fer la fidel reproducció.

L’acurada museïtzació que s’ha dut a terme en el mateix lloc on els veïns del poble recorden la figura de Maria Àngels Pujol, infermera, llevadora, practicant, peça fonamental en l’atenció sanitària calafina, durant molts anys. Ara, el seu record és un retorn al món d’aquesta medicina de poble de bona part del segle XX. Ahir, a les estances hi havia figurants que acabaven d’ambientar l’espai. Aquest nou atractiu turístic s’afegeix a les botigues museu de la plaça Gran i es podrà visitar de dimarts a diumenge de 10 h a 12 h i amb hores reservades.

Els visitants, ahir, es va retrobar amb l’ambientació d’una sala dedicada al despatx de l’economista i polític Laureà Figuerola Ballester; una altra al duc de Vêndome, que un actor ahir el representava reflexionant a la cambra on es va allotjar per comandar el bàndol borbònic durant la batalla dels Prats de Rei. La tercera sala animada era la de Mari Àngels Pujol Bacardit, la practicanta, al seu consultori, envoltada de tots els seus instruments per exercir de practicant i llevadora; i la vídua de la família Solà, darrers propietaris de la casa, també estava representada a la sala del piano.