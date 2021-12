L'Associació Cultural Recreativa Unió Calafina, coneguda com a Casino de Calaf, ha rebut aquesta tarda la Creu de Sant Jordi per la seva trajectòria, des de l'any 1896, com a entitat de referència del poble de Calaf i del seu entorn comarcal. La Generalitat de Catalunya li ha atorgat un dels màxims reconeixements perquè durant els seus 125 anys ha dinamitzat propostes d'activitats socials i culturals tot fomentant la participació de veïns i veïnes. La Generalitat en destaca la seva aposta per afavorir la represa de la vida ciutadana i la cohesió social local als anys quaranta, després d'èpoques històriques adverses, i la seva acció d'impuIs a projectes capdavanters durant la segona meitat del segle xx, que continua avui amb una línia d'iniciatives socioculturals innovadores i connectades a dinàmiques artístiques de proximitat amb la ciutadania.

L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil d'Argentona també ha rebut la Creu de Sant Jordi com a homenatge a tot el voluntariat de protecció civil de Catalunya i en reconeixement de la tasca de servei a la societat en situacions de risc i d'emergència, de les quals la pandèmia n'ha estat recentment una mostra significativa. Alguns dels altres premiats han estat el dibuixant Francisco Ibáñez, els esportistes Alèxia Putellas i Pau Gasol, la periodista Mònica Terribas o la banda musical Els Pets, entre altres. En total han estat distingides 20 personalitats i 10 entitats d'arreu de Catalunya. L'acte ha estat encapçalat pel President de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha reivindicat aquesta tarda que "el compromís del Govern és defensar la llengua catalana com a llengua de cohesió". El cap de l'Executiu ha assenyalat que "qualsevol atac, risc o amenaça que pugui patir la llengua catalana és un atac a la nació catalana", i ha incidit en què "el català no és una llengua més, és la llengua de Catalunya, la que ens aporta una manera pròpia d'entendre el món, defineix la nostra manera de viure i de conviure, ens cohesiona i ens enforteix com a país i com a societat plural i diversa que som, esdevé un autèntic ascensor social, i ens projecta cap al futur". Per això, Aragonès ha expressat el compromís del Govern de garantir la continuïtat d'instruments d'èxit pel país com la immersió lingüística i de dotar-se de noves eines que assegurin "la vitalitat i el progrés de la llengua en el marc de la globalització i la digitalització". Durant el seu discurs, el president també ha tingut paraules d'agraïment pels guardonats, de qui ha remarcat que són un exemple "d'ètica, d'humanitat i de compromís" i n'ha ressaltat el seu esforç, perseverança, i esperit de superació. En les seves paraules, "les Creus de Sant Jordi són un homenatge a tothom qui, d'alguna manera, treballa a favor del bé comú" i n'ha agraït la seva contribució afirmant que "Catalunya és un país millor gràcies al vostre llegat". En aquest sentit, Aragonès també ha incidit en el valor incalculable de la seva tasca que esdevé "un referent per la ciutadania catalana i per les noves generacions que volen construir un futur millor". Per la seva banda, la consellera de Cultura, ha felicitat totes les persones guardonades i els ha agraït la seva "emoció i calidesa" en rebre la notícia. Garriga ha destacat la paritat dels premiats i ha remarcat que "les creus de Sant Jordi premien uns valors que reivindiquem cada dia, com ara la solidaritat, l'equitat, la feina ben feta, el respecte, la diversitat o la integració, que tots els guardonats representeu a la perfecció". En aquest sentit, ha deixat clar que "avui celebrem un acte d'afirmació de país, i també d'optimisme i confiança en les nostres possibilitats com a societat". La cerimònia de lliurament ha començat amb l'actuació musical de Joana Serrat i ha estat conduïda per Carme Sansa i Gemma Mengual, totes dues guardonades amb la Creu de Sant Jordi. El cantant d'Els Pets, Lluís Gavaldà, i la futbolista Alèxia Putellas han estat els encarregats de parlar en nom de tots els distingits. L'acte també ha comptat amb la participació del vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró Ferrer; així com de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà Pons, i de l'alcalde de Barberà del Vallès, Xavier Garcés Trillo.