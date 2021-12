La fira d'espectacles infantils i juvenils Mostra d'Igualada ha rebut un total de 713 propostes per a la seva 33a edició, que se celebrarà del 31 de març al 3 d'abril de 2022. D'aquestes, al voltant de 200 són espectacles pensants per a un públic jove, una xifra molt superior a les edicions anteriors, quan se'n rebien unes cinquanta. El director artístic del festival, Ramon Giner, ha explicat que "comencem a veure els fruits de la feina que fa uns quants anys que estem fent de promocionar les propostes dirigides a joves". Aquest dilluns s'ha donat a conèixer la nova imatge gràfica obra de l'artista igualadí Ramon Enrich. Es tracta d'un cavall amb tapa ulls i el concepte de 360 graus, que vol reivindicar una mirada oberta i crítica del món.

L'equip de La Mostra d'Igualada es troba immers en el procés de selecció de les companyies que participaran en la 33a edició del certamen. La convocatòria artística ja es troba tancada i el director del certamen ha avançat que s'han rebut un total de 712 propostes. Giner ha destacat el "salt qualitatiu" de moltes de les propostes, sobretot les enfocades al públic jove –per a nois i noies de 12 a 18 anys-. En aquest sentit, ha detallat que enguany s'han rebut al voltant de 200 propostes destinades a aquest públic, mentre que habitualment se'n rebien una cinquantena.

La Mostra ha desvetllat aquest dilluns la imatge de la nova edició del festival, protagonitzada per un cavall amb els ulls tapats obra de l'artista igualadí Ramon Enrich. Ell mateix ha explicat que la idea del cavall amb el tapa ulls va arribar "mentre treballàvem el tema de la sobreprotecció en els infants, ja que molt sovint intentem fer veure unes coses i estalviar-ne unes altres". La imatge, doncs, proposa un paral·lelisme entre les arts escèniques i la vida, on sovint "només veiem allò que tenim al davant deixant de banda tot el que passa fora del focus".

De la seva banda, Giner ha dit que es tracta d'una imatge "contundent" que vol reivindicar el fet de "no anar amb els ulls tapats per la vida, com fan els cavalls obedients". També ha deixat clar que volen fugir de la "infantilització" i "dels missatges ensucrats que molts cops es relacionen amb el teatre infantil i familiar".

Finalment, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha posat de relleu que la 33a edició de La Mostra coincidirà amb la capitalitat cultural d'Igualada. A més, augura que l'edició del 2022 es podrà celebrar "amb normalitat" tot i la pandèmia de la covid-19.