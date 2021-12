Després d’esperar dos anys, el teló de la sala Folch i Torres del Casal de Calaf es tornarà a aixecar per presentar de nou la funció dels Pastorets.

Serà els dies 25 de desembre a les 7 de la tarda i el 2, 6 i 9 de gener a 2/4 de 6 de la tarda.

Enguany, els treballs de direcció, tècnics i d’interpretació giren entorn d’un ferm propòsit: fer que l’espectador es capbussi de ple dins la història d’en Lluquet i Rovelló.

Tot plegat a càrrec d’Eloi Fonoll, que pren les regnes dels treballs de direcció dels Pastorets de Calaf. També ha proposat, un any més, els Pastorets infantils, un espectacle innovador amb una posada en escena on la tradició i la modernitat conviuran per oferir una obra que es podrà viure a través dels cinc sentits.

La música és un aspecte clau en Els Pastorets de Calaf. La partitura original és escrita pel compositor Valentí Miserachs, que, amb motiu del 90è aniversari, va revisar i adaptar. Al seu torn, Fonoll hi inclou altres propostes musicals que dialoguen a la perfecció amb una il·luminació potent, un vestuari cuidat i, tot plegat, acompanyat d’efectes sonors i coreografies que pretenen escurçar la distància que separa el segle XIX del XXI.

Quan acabi la representació, es convidarà tots els espectadors a fer un mos de botifarra dels artesans de Calaf, regat amb vi de la comarca i càntirs d’aigua.

A més a més, el dia de Nadal la funció es podrà veure, també, des de casa a través dels canals locals.

Els Pastorets de Calaf tenen 97 anys d’història i són un dels més ben considerats del país. És per això que haver-los de suspendre durant dos anys consecutius va suposar un cop fort i, per tant, les mesures de seguretat durant les funcions estaran garantides.