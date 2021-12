Els vuit alcaldes de l'Anoia afectats pel pas de la línia de Molt Alta Tensió s'han reunit aquest dimarts a la tarda per mostrar el seu rebuig i consensuar criteris per tal de presentar al·legacions contra la infraestructura, de 182 quilòmetres, que surt del Baix Cinca, a la Franja, i creua la comarca. Els alcaldes, que tenen termini fins el 16 de gener per presentar les al·legacions, lamenten la falta de lideratge del Govern.

"Ens sentim sols i desemparats. Som alcaldes de municipis petits i no tenim els recursos per fer tot això", lamenta l'alcalde de Masquefa i president del Consell Comarcal de l'Anoia, Xavier Boquete. En aquest sentit, el Consell Comarcal ha contractat un equip tècnic que coordinarà les al·legacions dels 8 municipis afectats.

Hostalets de Pierola és un dels municipis més afectats per la MAT. Si tira endavant, en aquest petit municipi del sud de l'Anoia, de menys de 3.000 habitants, s'hi projecten vuit quilòmetres de MAT, 31 torres i dues subestacions elèctriques. Per això, el seu alcalde, Gerard Parcerisas, no vol sentir-ne a parlar. Una oposició que comparteix amb tots els membres del seu govern municipal, i amb la resta de municipis afectats per aquesta línia de Molt Alta Tensió.

En el mateix sentit s'ha pronunciat l'alcalde de Masquefa i president del Consell Comarcal de l'Anoia, Xavier Boquete, qui ha lamentat que la transició energètica s'estigui liderant des de l'àmbit privat i no des del sector públic. "Estaríem d'acord en saber quanta energia hem de generar per ser autosuficients i com l'hem de distribuir, però que els municipis tinguin veu i vot", ha afegit.

Els alcaldes subratllen que, a la comarca, ja hi ha una línia de Molt Alta Tensió i han indicat que aquesta nova passaria de manera paral·lela. "Som un territori que ja hem contribuït prou a les anomenades infraestructures d'Estat", ha subratllat Parcerisas.

Manca de lideratge del Govern

A finals de novembre, la Generalitat va convocar els territoris afectats a una reunió informativa. Hi van assistir dos directors generals i tres delegats territorials, això no obstant segons denuncia el president del Consell Comarcal de l'Anoia, els alcaldes van sortir "perplexos" de la trobada, i denuncien falta de lideratge per part del Govern. "No és normal que un Govern, que és qui té les capacitats, els coneixements i els recursos, convoqui les institucions petites, ens inciti a la revolta i ens acabi dient que les eines les hem de buscar i les hem d'esmolar nosaltres. El sentiment és de soledat i indefensió", lamenta.

El projecte de la MAT, la Valmuel –Begues

El projecte d'aquesta línia de Molt Alta Tensió (MAT) va sortir a informació pública el passat 11 de novembre. Preveu l'evacuació del parc eòlic LUPUS, de 49,5 MW a les províncies de Saragossa, Osca, Tarragona, Lleida i Barcelona. Aquest parc eòlic està situat al Baix Cinca, en diferents termes municipals, i consta de 9 aerogeneradors de 120,9 metres d'alçada. La MAT que es vol construir per transportar l'energia d'aquest parc seria de 400 KV i aniria fins a Pierola, a l'Anoia.

La previsió és que passi per la Granja d'Escarp, Seròs, i Maials, al Segrià; Llardecans, Torrebesses, La Granadella, Granyena de les Garrigues, El Soleràs, Els Torms, Juncosa, La Pobla de Cérvoles, El Vilosell, Vinaixa, i Tarrés a les Garrigues; Vimbodí i Poblet, l'Espluga de Francolí, Blancafort, Solivella, Sarral, Rocafort de Queralt, Les Piles i Pontils, a la Conca de Barberà; i Montbui, Vilanova del Camí, La Pobla de Claramunt, Piera, Hostalets de Pierola i Masquefa, a l'Anoia.