La comissió de seguiment del projecte Igualada Ciutat Amiga de les Persones Grans va celebrar la seva reunió anual en la qual es va parlar, entre altres temes, de la distribució i manteniment dels lavabos públics de la ciutat.

Aquesta proposta preveu una distribució més equitativa per tot el territori urbà i un bon manteniment dels lavabos. L’acció que inicialment anomenen «Projecte lavabos» té com a objectiu fomentar l’autonomia de la població facilitant els serveis que siguin de necessitat bàsica com els lavabos. També es va informar a la Comissió sobre les obres de millora de l’accessibilitat a la ciutat.

La comissió està formada per persones grans associades a alguna entitat o associació, altres persones grans no associades i també de serveis públics de salut i socials dedicats a aquest àmbit de població.