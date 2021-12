La Comissió territorial d'urbanisme de l'Arc Metropolità ha donat el darrer vistiplau a una iniciativa que facilitarà la viabilitat de nou sòl industrial i logístic a Abrera. D'aquesta manera, s'impulsa la generació d'activitat i la creació de llocs de treball i noves oportunitats. Per tant, es dona llum verda al planejament per impulsar nou sòl industrial i, alhora, millorar l’accessibilitat a una urbanització.

L'àmbit d'actuació es troba a l'est del nucli urbà, al peu de la carretera BV-1201. Inclou tot el sector de sòl urbanitzable anomenat SUP PPO-3 Can Vilalba i també els terrenys afectats pel pas de la carretera B-40. El nord de l'àmbit es correspon a la urbanització de Can Vilalba, plenament consolidada.

Al sud, a la part més planera al peu de la carretera BV-1201, hi ha una zona industrial pendent de desenvolupar, amb una nau de grans dimensions. També s'hi troba la masia de Can Vilalba, rehabilitada com a centre social de la urbanització. Actualment, la part residencial i la part industrial comparteixen un únic accés des de la carretera BV-1201. Finalment, els terrenys de l’oest de l'àmbit són els que estan afectats per la carretera B-40 i el seu nus de connexió viaria.