La proposta presentada per l’equip Casadevall-Casadevall- Sayeras UTE, sota el lema «Llegint entre voltes i arbres», ha estat la guanyadora per fer la futura biblioteca i arxiu de Calaf. Ha estat la proposta triada en el concurs de projectes d’equipaments i espai públic 2021 convocat per la Diputació de Barcelona. L’Ajuntament ha de tirar endavant la construcció d’un nou equipament que inclogui tots dos serveis al solar situat on antigament hi havia la caserna de la Guàrdia Civil, entre els carrers Francesc Casajoana, Sallavinera i Antoni Martí Morera. La creació del nou espai va iniciar-se envoltada d’un cert malestar entre fundadors i persones que són lectors habituals de la biblioteca de l’institut de Calaf.

Actualment, Calaf disposa d’una biblioteca ubicada a l’institut d’ensenyament secundari, i d’un arxiu municipal, situat a l’última planta de l’edifici de l’Ajuntament, que ofereixen servei a la ciutadania en uns espais que no reuneixen, ni per dimensió ni per condicions, els requeriments per poder oferir-lo de forma adequada. A partir d’aquesta proposta, l’equip guanyador redactarà l’avantprojecte i, posteriorment, l’Ajuntament podrà encarregar directament el projecte executiu i començar a treballar en el que serà la nova biblioteca i arxiu municipal de Calaf. Segons es recull en l’acta del jurat, en aquesta proposta l’edifici s’integra amb l’entorn més proper i genera al seu voltant un espai públic de gran qualitat, amb nous espais naturalitzats que milloren les condicions atmosfèriques i paisatgístiques. La proposta també resol tot el programa funcional de la biblioteca i l’arxiu municipal en una sola planta, fent que els dos equipaments puguin compartir espais com l’àrea de recepció i la sala polivalent, però permetent que sigui viable la seva utilització de forma completament independent i en horaris diferents. «La distribució interior s’organitza amb un esquema estructural molt clar, amb voltes de curvatura suau que amplien les estances en alçada, creant espais molt agradables amb llum natural i gran permeabilitat amb l’espai exterior», segons han explicat fonts de la Diputació de Barcelona. L’edifici de la biblioteca i l’arxiu també està pensat per tenir un consum energètic quasi nul. La nova gran coberta verda no només potenciarà l’eficiència energètica de l’equipament, sinó que aportarà vegetació i biodiversitat a l’entorn, ajudarà a disminuir l’efecte d’illa de calor i millorarà la qualitat de l’aire.