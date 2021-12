Unes 8.000 de les 10.000 vacunes que hi ha previst posar a infants a la Catalunya Central fins al pròxim 7 de gener ja estan compromeses. Les cites es poden demanar des de dilluns d'aquesta setmana a través de la web Vacunacovid i aquest dimecres s'ha iniciat la campanya a Igualada.

Tot i aquesta elevada demanda, la gerent de la regió sanitària de la Catalunya Central, Imma Cervós ha assegurat que si les 10.000 cites i vacunes previstes per aquests dies s'esgoten «tenim capacitat per anar ampliant». A les comarques centrals hi ha uns 40.000 infants d'entre 5 i 11 anys que és la franja d'edat que ara s'està vacunant.

Cervós ha explicat que l'objectiu és acabar arribant al 100% dels infants de la Catalunya Central i espera que hi hagi un «impuls important» de la vacunació des d'ara i fins al final de les vacances de Nadal.

Per fer-ho possible, ha recordat, també, que s'han previst diferents franges horàries per fer les vacunacions que sempre són diferents de les dels adults, encara que els punts de vacunació massiva siguin els mateixos. En el cas d'Igualada aquest punt està situat a l'Escorxador i a s'han esgotat el 70% de les cites disponibles.

A Manresa, on les vacunacions s'iniciaran aquest divendres, es faran al Palau Firal amb el 90% de les cites ja demanades, mentre a Berga, on ja s'han donat el 50% de les hores disponibles, es faran a l'Hotel d'entitats.

La vacunació s'ha iniciat sense cues i perquè continuï així, l'adjunta a la direcció de l'atenció primària a l'Anoia, Núria Carré, ha insistit en el fet que «és importantíssim demanar cita prèvia». També ha afirmat que es tracta d'una vacuna «segura i eficient» i que «els pares i tutors poden estar tranquils» perquè als infants es posa la mateixa vacuna que als adults però amb una dosi menor. Aquest dijous, aquesta primera punxada que rebien els nens i nenes era de Pfizer.

Les primeres a vacunar-se

La primera a rebre la vacuna ha sigut l'Aina Grados, de 9 anys, que li han posat al costat de la seva mare. Un cop rebuda la seva primera dosi, la nena ha afirmat que «esperava que fes més mal» tot assegurant que s'ha vacunat perquè si agafava el virus, no es posaria «tan malalta».

Acompanyant la nena, la seva mare, Olívia Rubió, ha destacat que la vacunació havia generat «molt rebombori», però afegia que «la covid és una malaltia com qualsevol altra, està provat que la vacuna té el seu efecte i s'han de valorar els riscos i beneficis». «Cal que ens vacunem com en qualsevol altra malaltia», afegia la mare.

Una altra de les primeres a vacunar-se durant la tarda ha sigut la Clàudia Muñoz, que té 11 anys. Després de rebre la punxada, la nena ha explicat que abans de posar-se la vacuna «em feia una mica d'angúnia i estava nerviosa» tot afegint que «al primer moment, quan m'han clavat l'agulla, feia una mica de mal tanmateix després ja passa».

De fet, ha explicat que això és el que explicaria als seus companys de classe perquè, tal com ha fet ella, també es vacunin. Muñoz també ha comentat que durant el curs passat, a la seva classe els van confinar en tres ocasions. Un cop es vagin administrant les vacunes als infants, espera que no els hagin de confinar perquè prefereix anar a escola en comptes d'estar-se a casa per un confinament.