Els regidors de Poble Actiu reclamen una adequació salarial per als treballadors de les empreses municipals de salut. Fa uns quants dies van demanar que es fessin públics els sous de la direcció, i un cop els han consultat han posat sobre la taula el que per a ells és una diferència excessiva entre la direcció i professionals que van veure com fa uns quants anys se’ls retallava el salari.

Poble Actiu va fer pública la comparativa de sous del CSA, que gestiona l’Hospital Universitari d’Igualada, CAP Igualada Nord, Centres de Salut Mental i Addiccions i Servei de Valoració a la Dependència i la discapacitat. I insisteix que el Consorci Sociosanitari d’Igualada, que gestiona la Residència i Centre de Dia Pare Vilaseca, Centre de Dia Montserrat, Hospital de Dia Sant Jordi, Centre de dia Mar i cel (Piera) Residencial Viu B1 i B2 i 4D Health, també publiqui els sous de la direcció. Els regidors consideren que s’hauria de «recuperar el salari retallat i millorar les condicions laborals».