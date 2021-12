La Generalitat actuarà passat festes en un tram d’uns 5 quilòmetres a la C-55 entre Abrera i Olesa per millorar-ne la seguretat.

L’objectiu d’aquests treballs és reforçar la seguretat viària i reduir el risc de xocs frontals en aquesta via, que registra un trànsit de més de 25.000 vehicles diaris que fan d’aquest tram un dels més perillosos. Per això, s’ha previst la implantació a la calçada de franges obliqües centrals de 60 centímetres d’amplada, amb fites. Les obres també preveuen la reordenació d’accessos i la millora de diverses sortides i incorporacions. En aquest sentit, es remodelarà l’entrada d’Olesa-Sud, la primera venint de Barcelona, amb la substitució de l’encreuament que hi ha en forma de T, per una rotonda que millorarà la canalització del trànsit, amb un diàmetre exterior de 40 metres i amb tres ramals de connexió. Això «facilitarà el canvi de sentit de vehicles i camions i evitarà que, sobretot els camions, entrin al nucli urbà per fer el canvi de sentit o facin maniobres perilloses, com ha passat moltes vegades», segons ha apuntat l’alcalde d’Olesa, Miquel Riera. A més, es crearà un camí per a vianants aprofitant diversos camins que hi ha per creuar d’un costat a l’altre per sota la carretera, al costat dret del pont sobre el riu Llobregat. Els treballs també preveuen fer una nova capa de ferm a la via, millorar el drenatge i renovar la senyalització vertical i horitzontal, així com les barreres de seguretat i abalisament.

L’obra costarà 2,2 milions d’euros i durarà 8 mesos, si bé la màxima afectació la donarà la construcció de la rotonda, que en durarà «dos o tres». No es tancarà l’entrada Olesa sud, però s’habilitaran vies alternatives.

Després d’aquesta intervenció, quedarà pendent un segon tram a la C-55 al terme d’Olesa, que va de Can Vinyals a la Puda. Encara no té dotació econòmica i és un dels punts negres d’aquesta via pel que fa a perillositat.

Tanmateix, per a Riera, la millora definitiva és la del Pla Director Urbanístic, que preveu «un nus d’accés molt més gran que donaria solució als accessos dels diferents polígons i a la zona urbana, i resoldria l’enllaç amb la futura B-40».

Recorda que és una llarga reivindicació, «i esperem que la Generalitat hi doni resposta».