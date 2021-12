Una proposta per integrar la Colònia Sedó amb el seu entorn guanya el concurs Europan. Dels 13 projectes presentats a aquest certamen europeu d’idees urbanes, el primer classificat ha estat Deconfining the colony, de l’estudi barceloní Länk Arquitectes, que proposa reivindicar el patrimoni arquitectònic de la colònia, reformant edificis i dotant-la de més habitatges per a ús residencial, i també el patrimoni natural, suprimint murs per integrar-la en el paisatge.

L’emplaçament esparreguerí va rebre un total de 13 propostes d’intervenció realitzades per joves arquitectes de diferents països del continent, entre els quals el jurat del certamen ha escollit, com a primera classificada, la proposta Deconfining the colony. Tot i que les propostes són integrals, el premi només atorga finançament per a la redacció del projecte executiu d’una actuació concreta, que en el cas de la Colònia Sedó serà la rehabilitació i recuperació de l’edifici de la Fonda per donar-li ús residencial.

La Colònia Sedó ha participat en el certamen a proposta de l’Institut Català del Sòl, que, juntament amb l’Ajuntament d’Esparreguera, ha pres part en la primera fase de valoració del concurs. L’alcalde, Eduard Rivas, assegura que «la participació en el certamen es basa en la intenció que tenim de reivindicar, recuperar i definir un marc de futur per a tota la zona de la Colònia Sedó en un moment en què també hi ha prevista la recuperació de la ribera del riu Llobregat com a nou espai sostenible».

Deconfining the colony aposta per realçar el patrimoni industrial i natural de la Colònia Sedó. En primer lloc, planteja una millor integració paisatgística a través de la supressió de discontinuïtats i barreres arquitectòniques per millorar la connectivitat amb l’entorn, així com la renaturalització d’una part important dels espais. També aposta perquè hi hagi més interacció de la part industrial i residencial amb la reforma de carreteres i camins. D’altra banda, el projecte dona pes a l’ús residencial de la colònia amb la proposta de rehabilitació d’alguns edificis a la zona industrial per convertir-los en habitatges, la renovació dels que ja hi ha, la construcció progressiva de nous edificis que mantinguin la identitat i el patrimoni i la dotació de nous equipaments comunitaris en edificis històrics.