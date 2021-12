131 conductors han validat la plataforma Mobico, el primer servei de vehicle elèctric compartit de la conca d’Òdena, que es va posar en marxa a finals del mes de setembre. I l’acollida dels usuaris ha estat molt bona; ara per ara ja són 131 els conductors validats per la plataforma. Després d’un període de prova gratuït, el servei va començar sent de pagament el mes de novembre, i des d’aleshores s’han fet 166 desplaçaments. En un mes i mig s’han recorregut 2.394 quilòmetres, dels quals 1.900 km han estat en cotxe i 494 en moto, una diferència que, segons els responsables del servei, «s’explica principalment per la meteorologia d’aquestes setmanes».

Pel que fa a la tipologia dels trajectes, la mitjana dels desplaçaments en cotxe és de 19 km i una durada de 29 minuts, i en moto és de 7 km i 15 minuts. Els municipis on més s’ha utilitzat el cotxe són Igualada (per on es fan el 67% dels viatges), Vilanova del Camí (13%) i Castellolí (12%), i els municipis on més s’han utilitzat les motos són Igualada (78% dels viatges), Vilanova del Camí (12%) i Santa Margarida de Montbui. Pel que fa al perfil d’usuari del cotxe elèctric MOBICO, és un home d’entre 35 i 45 anys resident a la Conca d’Òdena. El 22% dels usuaris té més de 45 anys, i el 22% en té entre 18 i 35. Pel que fa al gènere, el 94% dels usuaris de cotxe elèctric Mobico són homes, i el 6% dones, una xifra similar a la dels usuaris de motos, tot i que en el cas de les motos baixa una mica la mitjana d’edat ja que el 41% té menys de 35 anys. Finalment, pel que fa a l’ús per dies de la setmana, el divendres és el dia que es fan més viatges, i el dilluns, el dia que se’n fan menys. Flota de 8 cotxes i 12 motos Després de set setmanes de funcionament del servei a la conca d’Òdena amb una flota de vehicles elèctrics de 8 cotxes i 12 motos, els impulsors consideren que la proposta té «bona acollida». La flota té capacitat per poder rebre més peticions d’usuaris. Ara s’ha incorporat un sistema de crèdits per bonificar els usuaris recurrents amb descomptes de fins al 60% en la compra de packs. Aquest projecte està impulsat per l’Associació de municipis per la mobilitat AMTU, la Mancomunitat de la Conca d’Òdena i l’Ajuntament de Castellolí, en col·laboració amb les empreses SEAT: CODE, Circuit Parcmotor i Servisimó. Es tracta d’una prova pilot sobre mobilitat intel·ligent –la primera que es fa fora de l’àrea metropolitana– que, si dona bons resultats a la Conca d’Òdena, es podrà implementar en altres territoris del país, segons expliquen des d’aquest grup impulsor. Mobico es presenta com «una proposta sostenible, pionera, inclusiva i multiplataforma» que, a partir de la utilització del servei que en faran els usuaris, «donarà dades de molt valor sobre com es mouen els ciutadans per tal de poder planificar i dissenyar polítiques de mobilitat sostenible».