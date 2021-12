Igualada ha estrenat, aquest diumenge, la segona sala de cinema situada al costat de la que ja hi ha actualment a l’Ateneu Igualadí. Aquesta nova sala és fruit d’un nou acord entre l’Ajuntament d’Igualada i l’Ateneu Igualadí per cedir durant 20 anys un espai de 83m2 situat a la primera planta de l’Ateneu que s’ha convertit en una segona sala de cinema. Es tracta d’un acord molt similar al qual ja es va signar per crear, el 2016, la primera sala de l’Ateneu cinema.

Aquesta nova sala és de format més petit que la primera i s’ha creat amb l’objectiu de complementar i diversificar la programació cinematogràfica que es fa a l’Ateneu Cinema aconseguint doblar el nombre d’estrenes. La nova sala té 47 localitats, una d’elles per persones amb mobilitat reduïda, i les mateixes prestacions que la sala gran pel que fa a pantalla, so i butaques. De fet, té els avanços tecnològics que en aquests 5 anys hi ha hagut en el món de la indústria cinematogràfica pel tal que sigui d’última generació.

En la primera part de la inauguració s’ha descobert una placa a l'entrada de la nova sala que deixa palès l'agraïment de l'Ajuntament d'Igualada a Montserrat Domènech i Casellas, la igualadina apassionada del món de la cultura i el cinema que ha llegat a la ciutat 200.000€ que han permès realitzar aquesta sala. Familiars de la Montserrat han estat presents també en aquest dia d’obertura de la sala. L'alcalde d'Igualada Marc Castells ha destacat que "aquesta obertura és la millor manera d'iniciar la Capitalitat de la Cultura Catalana del 2022, multiplicant les opcions de veure cinema a la nostra ciutat".

Mireia Claret, presidenta de l’Ateneu Igualadí, valora molt positivament aquesta ampliació, que suposa un “salt exponencial per l’Ateneu Cinema”. Claret ha explicat que “si fins ara en un cap de setmana es podien fer uns 6 o 7 passis, ara se’n podran fer 14 i molt més variats” Tant l’Ateneu com l’Ajuntament esperen que el fet de doblar el nombre d’estrenes pugui fer passar l’Ateneu Cinema de 30.000 a 50.000 espectadors l’any. La segona sala possibilitarà destinar-la, també, al cinema menys comercial, a documentals, òpera i fins i tot connexions en streaming. El projecte segueix amb la voluntat d’atansar la cultura cinematografia als ciutadans i posar-la al centre de la ciutat facilitant-hi l’accés a tothom.

Durant la inauguració s’han repartit més de 600 entrades gratuïtes La nova sala s’emmarca també dins l’objectiu d’Igualada de convertir la ciutat en un centre comercial a cel obert i que atregui visitants d’arreu de la comarca i de les comarques veïnes. És per aquest motiu que les associacions de comerciants igualadins han tingut un paper especial en la inauguració que ha estat inspirada en l'univers de la pel·lícula "Charlie i la fàbrica de xocolata".

De fet el protagonista de la pel·lícula s’ha fet fotografies amb els assistents i ha repartit més de 600 entrades gratuïtes que les igualadines i igualadins podran bescanviar els propers dies al web del cinema per veure la pel·lícula “Charlie i la fàbrica de xocolata” a la nova sala de cinema durant les festes de Nadal.

El Consell dels Infants d’Igualada ha participat també d’aquesta inauguració. Els petits consellers i conselleres han pogut veure la nova sala on s’ha projectat el vídeo que van fer aquest estiu on ensenyaven, amb l’ajuda del doctor Josep Ma. Soto, com funciona el sistema de cardioprotecció de la ciutat, amb els desfibril·ladors instal·lats a la via pública. La capital de l'Anoia va estrenar la primera sala de cinema fruit del conveni entre l’Ajuntament i l’Ateneu el desembre de 2016, gairebé tres anys després del tancament dels cinemes Kursal. La Sala actual del cinema té 129 localitats.