Les institucions de la comarca de l’Anoia afectades pel projecte de línia de Molt Alta Tensió (MAT) Valmuel-Begues presentaraan al·legacions al projecte i tindran el suport de tècnics tant del Consell Comarcal com de la Diputació de Barcelona. Aquesta setmana passada va tenir lloc una reunió per explicar aquest suport tècnic als alcaldes. Hi van assistir Xavier Boquete, president del Consell Comarcal i alcalde de Masquefa; Carles Pol, alcalde de Bellprat; el regidor de Sant Martí de Tous Pau Mir; l’alcalde de Santa Margarida de Montbui, Jesús Miguel Juárez; l’alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte; l’alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabras; l’alcalde de Piera, Josep Llopart; i l’alcalde dels Hostalets de Pierola, Gerard Parcerisas.

Xavier Boquete ha explicat que hi presentaran al·legacions perquè el projecte «suposaria una nova cicatriu que marcaria el nostre paisatge i que heretarien les properes generacions; per tant, tal com està concebut ara mateix, és del tot inacceptable». I el president comarcal ha afirmat que «activarem tots els recursos que tinguem al nostre abast per frenar aquest projecte. La posició i la unitat del territori és indubtable en aquest cas». El projecte de MAT Valmuel-Begues, d’iniciativa privada, preveu una línia de 400 KV de tensió amb origen a la Franja de Ponent per portar energia fotovoltaica i eòlica procedent de Terol fins la subestació de Begues, al Baix Llobregat, i traslladar-la finalment fins a l’àrea metropolitana de Barcelona. Creuaria diferents comarques com l’Anoia, passaria molt a prop de nuclis habitats i partiria nombrosos municipis. Recentment, el BOE va publicar l’avantprojecte de la MAT.