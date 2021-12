Els pressupostos de l’Ajuntament d’Esparreguera per al 2022 ascendeixen a 24,3 milions d’euros i continuen «marcats per la situació de pandèmia, segons han explicat fonts de l’equip de govern. Quant a ingressos, es preveu un augment de les transferències per part d’altres administracions i, pel que fa a despeses, hi haurà un increment de dos agents de Policia Local i una altra edició de pressupostos participatius. Esparreguera fa créixer 1,1 milions el pressupost. La previsió de comptes s’hauria d’aprovar en el ple del 22 de desembre. Per primera vegada, Esparreguera superarà els 24 milions de pressupost.

Es tracta d’uns pressupostos que continuen condicionats per les circumstàncies excepcionals com a conseqüència de l’emergència sanitària i pel manteniment de la suspensió de les regles fiscals, que permetrà fer noves inversions amb càrrec als romanents de tresoreria la propera primavera. El pressupost s’ha elaborat preveient un augment significatiu de les transferències rebudes de les administracions autonòmica i estatal, i una millora dels ingressos per les taxes dels serveis municipals.

Amb referència a les despeses, es preveu la contractació de dos nous agents de la Policia Local; l’increment retributiu per al personal de l’Ajuntament que fixa la Llei de Pressupostos; es manté l’aposta per la participació ciutadana, amb una nova edició dels pressupostos participatius; i es consigna la partida per al nou model de recollida de residus i neteja viària amb 1,45 milions d’euros.

L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha explicat que «els recursos municipals s’han estimat amb les informacions de millora paulatina respecte a l’any 2021, però mantenint el criteri de prudència per garantir que s’assoleix l’equilibri econòmic en les finances municipals».

En aquest sentit, el gran increment en els ingressos prové de l’augment de les aportacions realitzades per altres administracions, en especial la participació en els ingressos estatals (PIE), ja que el Govern central ha anunciat un increment del 13% de les aportacions, que representaria un ingrés de 5.763.000 euros, que se sumarà a les aportacions d’altres administracions, que també s’incrementen, com el finançament de la Generalitat per a les escoles bressol. En les plusvàlues, «davant les incerteses, hem optat per fer un pressupost continuista, però dotant-nos de reserves per si l’afectació és superior», ha dit Rivas.