Els ajuntaments d'Alcalá la Real, amb 243,28 euros per habitant, seguit per Barcelona amb 230,24 i per Esparreguera amb 198,28, són els tres municipis amb més inversió social d'Espanya, mentre Vila-seca figura entre els més insolidaris, segons un informe de l'Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials.

Per cinquè any consecutiu, l'informe desgrana els pressupostos que els Ajuntaments de més de 20.000 habitants dediquen a "Serveis Socials i Promoció Social", amb dades corresponents al pressupost liquidat 2020 que publica el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

Així, segons aquest estudi, gairebé deu milions de ciutadans espanyols (9,8) es van beneficiar el 2020 de serveis socials excel·lents a 37 municipis, mentre que 2,5 milions de veïns de 39 localitats van ser "pobres" en inversió social: la franja varia des dels 243,28 euros per habitant fins als 17,73.

L'estudi divideix els ajuntaments en quatre categories: "Excel·lents", on aquesta vegada hi ha 37 consistoris, tres més que l'any anterior; "pobres", amb 39 localitats, set menys que l'any anterior; "sensibles", amb vint ajuntaments que l'any de la pandèmia van incrementar més d'un 20 % el pressupost sobre l'exercici anterior; i "insolidaris", amb 25 consistoris amb inversions inferiors a la mitjana de despesa que van reduir la seva inversió més del 5%.

Els que més gasten

Els 37 ajuntaments excel·lents suposen el 10,2 % dels 369 ajuntaments de més de 20.000 habitants que van presentar la liquidació, i la seva inversió social va sumar els 1.502 milions d'euros, amb una mitjana de 152,57 euros per habitant. L'estudi subratlla l'esforç fet pels seus responsables en plena pandèmia.

La comunitat amb més nombre d'ajuntaments amb excel·lència en la seva despesa en serveis socials és Andalusia amb catorze Ajuntaments, seguida de Catalunya amb vuit, la Comunitat de València amb tres, Canàries, el País Basc i Castella i Lleó amb dos, i la resta de comunitats amb solament un, excepte Astúries, Cantàbria, Extremadura, Múrcia, Navarra i La Rioja, que no van comptar amb cap consistori "excel·lent".

Per capitals de província, van ser onze les que van obtenir l'excel·lència (Barcelona, Cadis, Madrid, Sevilla, Màlaga, Saragossa, Jaén, València, Huelva, Almeria i la Corunya), mentre que dues van ser oficialment pobres en serveis socials: Toledo i Badajoz.

L'Ajuntament amb més inversió social va ser el d'Alcalá la Real, amb 243,28 euros per habitant, seguit per Barcelona amb 230,24 i per Esparreguera amb 198,28. A l'altre costat de la taula estan Mejorada del Campo (Madrid) amb 17,73 euros per habitant, Galapagar (Madrid) amb 26,73, i Aranjuez (Madrid) amb 31,36.

Els que menys inverteixen

Els 39 consistoris "pobres" van realitzar una despesa social per habitant inferior al 60% de la mitjana i van atendre més de 2,5 milions d'habitants amb inversió mitjana d'amb prou feines 42,80 euros per persona, segons subratlla l'informe, que destaca que dos de cada tres d'aquests consistoris van ser reincidents "en un lamentable exemple de persistència de les seves Corporacions" a mantenir els seus veïns privats dels seus drets en un any assotat per la crisi social.

La Comunitat de Madrid és la que compta, de nou, amb un major nombre d'ajuntaments pobres en serveis socials, amb 19 Consistoris (quatre més que l'exercici anterior) i el 47,3% del total dels declarats pobres; seguida per la Comunitat Valenciana, amb set (tres menys que l'edició anterior); Extremadura amb tres; Catalunya i Castella-la Manxa amb dos; i Andalusia, Cantàbria, Galícia, Múrcia i Navarra amb un.

L'informe assenyala com a consistoris insolidaris 25 corporacions caracteritzades per la seva "insensibilitat social" en destinar a despesa social menys que la mitjana i a més reduir aquesta aportació entre un 5 i un 31 % en plena pandèmia. Aquesta llista l'encapçala Mejorada del Campo (Madrid), ajuntament al qual segueixen Vila-seca, Santa Pola (Alacant) i Algete (Madrid).

D'altra banda, els 20 ajuntaments considerats especialment sensibles ja comptaven amb una inversió superior a 100 euros per habitant i van incrementar en més del 20 % la inversió social amb destí als seus veïns, la qual cosa l'informe elogia com "tota una mostra de solidaritat i especial sensibilitat". Encapçalen aquesta llista Logronyo, seguit de Benidorm (Alacant), Vilanova i la Geltrú (Garraf) i Eivissa.