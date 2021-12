El govern municipal d'Esparreguera format pel PSC i Comuns, ha signat un acord de governança per al que resta de mandat amb Junts. Fruit d'aquest nou pacte entre el PSC, Esparreguera en Comú i Junts per Esparreguera el regidor Jordi Mestres tindrà assignada la delegació en els àmbits de la promoció econòmica i el medi ambient, amb "l’objectiu de crear una línia de subvencions per al foment de l’ocupació estable i un pla per a la substitució de l’amiant encara existent en immobles del municipi", segons han explicat fonts municipals. Junts ja havia donat el suport al govern en aprovacions determinants com ara l'aprovació dels pressupostos de l'actual mandat.

L'acord implica la participació activa de Junts per Esparreguera en la governança local. El regidor de Junts, Jordi Mestres, també tindrà delegada la gestió de la mesa per al treball de diàleg i cooperació política i la de romanents municipals per acordar les properes inversions previstes per la primavera del 2022 així com l’estudi de millores en les ordenances fiscals i no fiscals vigents per contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.

El pacte signat avui dona continuïtat a l’acord firmat en el marc del debat per a l’aprovació dels pressupostos de l’Ajuntament d’Esparreguera dels anys 2020 i 2021 però incorpora, com a gran novetat, una delegació específica per a la reactivació econòmica, la sostenibilitat i l’ocupació amb un doble objectiu: establir una nova línia de subvencions per a la creació de llocs de treball estables i de suport a les PIMES per a consolidar el creixement econòmic local després de la pandèmia, que serà finançada per romanents municipals; i establir una diagnosi i un calendari per a la realització del mapa municipal d’equipaments i immobles amb amiant i un pla per a la seva substitució com a mesura per fer front a la sostenibilitat.

L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, assegura que "el govern des de l’inici del mandat ha volgut tenir un tarannà obert i col·laboratiu perquè creiem que l’Ajuntament és de tots els regidors i regidores i tots han de poder aportar en sentit propositiu i contribuir a una millor governabilitat i representació de l’interès de la vila". Així mateix, afirma que “Junts per Esparreguera representa un espai polític de llarga tradició a la vila” i ha recordat que el regidor Jordi Mestres i ell són “els més veterans del consistori, ja que en som regidors des de 2007 i compartim visió pública, interès col·lectiu i suma en benefici de la ciutadania”. Per la seva banda, el regidor de Junts per Esparreguera, Jordi Mestres, subratlla que “signem un acord de pressupostos amb un element diferencial, que és aquesta delegació específica de competències” i ha apuntat que “tot i que seguim a l’oposició, tindrem una cooperació més fluïda i més participació amb l’equip de govern”. El regidor explica que des de l’inici del mandat “hem tingut clar que volíem ser una oposició constructiva” i per això han arribat a diferents acords amb el govern municipal per aprovar els pressupostos i també en el pla de xoc per fer front a les conseqüències de la pandèmia.

El PSC d’Esparreguera, com indica el seu portaveu Daniel Farriols, "sempre hem tingut la mà estesa per utilitzar la majoria absoluta de forma flexible, mai hem volgut fer una política d'aplicar el corró, sinó que hem volgut comptar amb altres formacions per treballar conjuntament per l’interès de la vila, no només amb Junts sinó també amb altres grups municipals”. En aquest sentit, ha subratllat que “la majoria dels grans expedients del que portem de mandat els hem aprovat amb més vots que els onze de l’equip de govern”. Finalment, el portaveu d’Esparreguera en Comú, Per Emmanuel Ortí, “aquest acord és una mostra de la política de consensos i de fer una política diferent, lluny de la crispació i la confrontació permanent”. El regidor dels comuns ha apuntat que “tot i que tenim diferències, també existeixen punts d’acord i és aquí on hem d’incidir i sumar esforços, perquè el més important és sumar en benefici de la ciutadania d’Esparreguera”.