Marea Blanca d’Abrera ha recollit més de dues-centes firmes per reclamar a Salut que hi hagi una millor atenció a la població en l’àmbit sanitari. L’objectiu de Marea Blanca és en el moment actual potenciar la recollida online i la setmana del 17 de gener tornar a sortir al carrer, si les restriccions davant la pandèmia ho permeten, amb parades al mercat de dimarts i de nou al voltant del Mercat Municipal.

La data límit que el col·lectiu s’ha fixat per tancar el termini de recollida d’enquestes és el 31 de gener. El resultat i les dades de l’enquesta popular s’explicaran a la ciutadania en un acte públic cap a mitjans de febrer, que també servirà per exposar les línies de treball de Marea Blanca per al 2022.