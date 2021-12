Junts per Igualada demana a la Generalitat que s’ampliïn les places públiques d’infermeria que s’estan oferint al Campus Igualada. Actualment, cada any entren 40 joves a estudiar per ser infermers i infermeres. Un nou curs podria suposar doblar la capacitat d’un grau que té una gran demanda arreu del país. Igualada, que està construint un nou aulari de salut a l’antic hospital, tindria capacitat per poder créixer. A la primavera, la Generalitat decideix quins graus incorpora a l’oferta pública que ara hi ha.

El grup municipal de Junts va presentar una moció en el darrer ple en aquest sentit que va tenir el suport de la resta de grups del ple. La tinent d’alcalde i responsables d’Universitats, Carlota Carner, explica que, «gràcies a l’aposta ferma del govern local pel coneixement, hem creat un ecosistema en l’àmbit de la salut pioner en el nostre país, on es potencia el talent local i s’aconsegueix atreure talent de fora. Ara, posem a disposició un nou campus per tal de seguir potenciant aquests ensenyaments en el camp de la salut». El nou campus, que serà ubicat al Passeig Verdaguer, és l’espai que s’ofereix per ampliar els estudis d’infermeria. Aquest centre universitari, que té un cost de 6 milions d’euros, «està finançat per l’Ajuntament d’Igualada, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Hem tingut la capacitat d’explicar el projecte i aconseguir els recursos necessaris perquè el segon campus sigui possible», tal com explica la tinent d’alcalde, Carlota Carner. Hospital, 4D Health i universitat Aquest campus treballarà coordinadament amb el centre de simulació hospitalària 4D Health, per on passen 2.000 estudiants i professionals sanitaris de tot el país a formar-se. Aquest centre es va obrir el 2014. L’Ajuntament d’Igualada ha fet canvis importants en l’estructura universitària de la ciutat i des del 2017 està vinculada a la Universitat de Lleida. L’estructura de la formació sanitària, Universitat i 4D Health es completa aquest darrer any amb l’acreditació de l’Hospital d’Igualada com a Hospital universitari, gràcies a l’aliança amb la Universitat de Lleida, el Departament de Salut, així com el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat. Els professionals de l’Hospital estan acreditats per ser també formadors de joves universitaris.