Els regidors de Poble Actiu d’Igualada demanen a la Fundació Comissió Cavalcada de Reis d’Igualada i al govern municipal que obrin una reflexió sobre la Festa de Reis, com ara una major transparència en l’àrea econòmica i el fet que en la representació dels Reis no hi hagi dones. El grup polític assegura que l’entitat té un acumulat de 100.978 euros i afirma que «sembla clar que la Comissió podria reduir de forma significativa l’elevat cost que paguen les famílies per poder rebre un paquet a casa».

També reclamen canvis en l’organització. Segons els cupaires, «els estatuts blinden la renovació». I, finalment, expliquen que la festa destaca per un bagatge històric amb nul·la o escassa participació de les dones.