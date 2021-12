L’Agrupació Cultural i Recreativa de Vilanova del Camí ha decidit mantenir l’arribada del patge Makalí, que és prevista per al dimarts 28 de desembre a les 7 de la tarda, en el marc del Saló de la Infància, a l’exterior de Can Papasseit. També es manté la cavalcada. Les dues activitats poden tenir canvis en funció de les restriccions que marqui el Procicat. L’organització ha demanat que tothom que assisteixi a la recepció del patge Makalí guardi les distàncies de seguretat i porti mascareta.

L’Agrupació Cultural i Recreativa també està preparant l’escenari per acollir el tradicional lliurament de la carta al patge Makalí, que es farà el dissabte 1 de gener (de les 11 a les 2 del migdia). També es farà a l’exterior de Can Papasseit. Hi haurà un horari adaptat als nens i nenes amb capacitats especials i infants amb TEA, d’11 a 11.30 h, i durant aquesta mitja hora no hi haurà música.