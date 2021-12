El mercat de Calaf perd densitat i guanya espai per ocupar tot el raval Sant Jaume, el lloc habitual de les parades. Al mateix temps, allibera la plaça dels Arbres per fer-hi petits mercats temàtics o activitats de dinamització comercial i turística.

«Es canviaran de lloc algunes parades per esponjar el mercat i omplir tot el raval de Sant Jaume per tal de crear un gran carrer comercial», han explicat fonts municipals. «També es deixarà la plaça dels Arbres com a espai temàtic on durant l’any s’hi puguin ubicar diferents tipus de mercats i altres activitats», han afegit.

A partir del mes de gener del 2022 el mercat recupera l’espai que havia ocupat, de l’antic Bar Santaulària fins al Forn de Cabrianes. Des de la regidoria de Comerç es creu que una manera d’anar donant vida a aquesta part del carrer, és tornar-hi el mercat i facilitar així que tot el raval fins al Forn de Cabrianes sigui un mercat lineal. L’objectiu és fer-lo visible per donar l’oportunitat de posar-hi negocis i crear un gran carrer comercial.

Per altra banda, la zona de la plaça quedarà com un espai més de lleure. Els bars podran treure taules a l’exterior durant tot el temps que necessitin.