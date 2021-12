L’Ajuntament d’Igualada retransmetrà en directe l’arribada del Patge Faruk a la ciutat per tal de fer més accessible a la població la presència de l’Emissari Reial en un moment en que la pandèmia podria allunyar els infants d’un dels actes de les festes de Nadal que té més seguiment.

El patge arriba avui, dimarts, a la Plaça de l’Ajuntament. La recepció no es farà al pavelló de les Comes, com era habitual, ja que com a mesura preventiva s’ha triat un espai exterior. L’acte tindrà lloc a les 8 del vespre i per fer-lo arribar a tothom es retransmetrà a través del canal de YouTube de l’Ajuntament.

El Patge Faruk es dirigirà a totes les nenes i nens d’Igualada des del balcó de l’Ajuntament. El link per veure l’arribada de l’emissari reial és https://youtu.be/arZkVWuLxOw.

El pacte Faruk, el lliurament de les cartes als Reis i la mateixa cavalcada del dia 5 (amb el particular repartiment dels regals a les cases) marquen l’agenda nadalenca de la ciutat.

De moment, amb els canvis necessaris per les circumstàncies de la pandèmia, Igualada manté en agenda els tres actes. I fins ara, fins i tot es manté el repartiment dels regals per finestres i balcons.