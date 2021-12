L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat introduirà millores al servei de bus urbà a partir del mes de març. El pressupost aprovat per l’Ajuntament és de 146.000 euros, i ha de permetre renovar un vehicle, ampliarà parades i introduir el bus a demanda per als barris de Ribes Blaves o Oasis. Hi ha prevista també una segona partida de 80.000 euros per renovar les parades, que inclouran més informació per a les persones usuàries. La previsió és que les millores en el servei de bus urbà es comencin a aplicar a partir de l’1 de març.

El cap de la Policia Local d’Olesa i responsable del Departament de Mobilitat, Isaac Aymerich, consdira que l’ajuntament ha fet «una aposta clara pel transport públic i per fer més atractiu el servei del bus urbà». I ha explicat que les inversions previstes són fruit de l’estudi que fa uns mesos es va dur a terme buscant propostes per a la millora del servei de bus urbà.

Per fer possible que el bus urbà incrementi el nombre de parades al nucli urbà, les millores plantegen introduir el transport a demanda per als barris de Ribes Blaves i Oasis. Segons Isaac Aymerich, l’estudi del servei ha evidenciat que a aquests dos barris s’utilitza el bus urbà en unes hores concretes i per a unes destinacions concretes. Per aquesta raó el plantejament és que a Ribes Blaves i Oasis els veïns i veïnes utilitzin una aplicació mòbil per demanar el servei. I depenent la demanda que hi hagi, hi anirà un tipus o altre de vehicle. Mentre, el vehicle del bus urbà farà el recorregut pel nucli urbà. A més, serà un vehicle nou, molt més ecològic, segons ha explicat el mateix responsable de mobilitat.

El cap de la Policia Local ha assegurat que, amb aquest nou servei de bus a demanda (Ribes Blaves i Oasis), quedarà igualment ben coberta pel que fa a la connexió amb el nucli urbà amb transport públic perquè «s’atendran totes les demandes».

A més a més, aquelles persones a les quals els costi fer servir l’aplicació creada per a mòbil per sol·licitar el servei, també ho podran fer per telèfon. Els mesos de gener i febrer es faran sessions formatives per explicar als veïns com fer servir el nou sistema per demanar el servei.