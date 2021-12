El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta) reclama «una solució urgent» per evitar relliscades de vianants al pont de Fàtima. Cada hivern, les baixes temperatures, el gebre i la humitat, fan que es converteixi en una gran plataforma lliscant amb el conseqüent perill que això suposa pels vianants.

El grup municipal que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta reclama al govern de Junts x Igualada que «faci un correcte manteniment de la instal·lació i adopti una solució definitiva per evitar que rellisqui». La formació «lamenta que les úniques mesures que ha adoptat el govern hagi sigut instal·lar una moqueta en un lateral enganxada amb precinte», segons el seu portaveu, Jordi Cuadras.

El mateix regidor ha indicat que «el pont de Fàtima és una infraestructura de mobilitat crucial per a molts veïns i també per als usuaris dels equipaments esportius de l’Infinit i l’Estadi Atlètic, i per als estudiants de la zona escolar que formen l’Emili Vallès, el Pere Vives, el Milà Fontanals i l’Espígol».

Cuadras entén que «no pot ser que cada hivern, des de fa uns anys, passi el mateix». Atribueix la situació a «la falta de manteniment que té la instal·lació provoca que esdevingui un perill quan baixen les temperatures» i també demana que es prenguin mesures en aquestes setmanes de l’any qe fa més fred. Per la propera, es preveu una caiguda dels nivells dels termòmetres. Cuadras reclamaal govern de Marc Castells «una solució definitiva i que garanteixi la seguretat dels vianants. D’hivern a hivern hi ha mesos suficients com per pensar una solució o consultar què fan altres ciutats amb el mateix problema».