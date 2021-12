L’Ajuntament d’Olesa ha decidit mantenir la cavalcada de Reis, però reduir les concentracions que s’hi podrien produir. Per tant, hi ha hagut canvis en els actes previstos. També en els de les campanades per l’arribada del nou any

El govern municipal ha explicat que «davant les noves restriccions anunciades per Salut la setmana passada, l’Ajuntament va procedir a cancel·lar amb anticipació la Festa de Cap d’any al pavelló Sant Bernat i retornar l’import de les entrades ja adquirides» i ara s’ha decidit limitar l’aforament de les Campanades 2022 a la Torre del Rellotge. «L’aforament serà limitat amb reserva prèvia a la plataforma Vivetix, es suprimeix el ball posterior per reduir al màxim la durada de l’acte i serà obligatori l’ús de mascareta», segons han explicat les mateixes fonts. Les campanades es podran seguir des de casa i es podran veure els focs artificials a través del canal YouTube de l’Ajuntament d’Olesa. La cavalcada de reis es manté , però s’ha suprimint l’acte d’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient a la plaça de Fèlix Figueras y Aragay i també s’ha modificat el seu recorregut per adaptar-lo a les recomanacions de la Generalitat per la celebració de les festes de Reis. Les carrosses de Ses Majestats iniciaran el recorregut a les 18.15h a l’avinguda de Lluís Companys, continuaran pels carrers d’Argelines i d’Amadeu Paltor, i seguidament aniran per l’avinguda de Francesc Macià fins a la rotonda de l’Escola Povill, on donaran la volta per finalitzar la cavalcada a la Plaça de Catalunya. En aquest punt també s’ha disposat un nou disseny d’escenari per la benvinguda dels Reis, amb passarel·les que permetrà que les famílies i els infants puguin veure de prop als Reis d’Orient des de diferents localitzacions de la plaça. D’altra banda, es manté el mapatge de la façana de l’ajuntament i s’augmentaran les projeccions a diferents hores per evitar condensar els ciutadans en la mateixa franja horària. Es podrà veure el Mapping de la Nit de Reis 2022 a les 18.30 h, 18.45 h, 19.00 h i 19.15 h.