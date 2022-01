La Comissió de Reis d'Igualada ha decidit repetir el model de l'any passat i descentralitzar la recollida de cartes en nou punts diferents de la ciutat per evitar aglomeracions. Tradicionalment, la recollida de cartes per part del Patge Faruk se celebra al Teatre Municipal de l'Ateneu, però, davant l'augment de contagis de covid-19, s'ha decidit repetir el model de l'any passat i fer-ho en diferents indrets del municipi, tots a l'aire lliure. En David ha acudit amb la seva família a entregar la carta a la plaça del Rei i valorava així el canvi: «Crec que és positiu perquè la gent ho té més a prop del seu barri». Els infants s'han trobat a cadascun dels punts un Patge Faruk amb dos ajudants i es calcula que es recolliran unes 2.000 cartes.

La recollida de les cartes als Reis d'Orient ha arrencat a dos quarts d'onze del matí i s'ha allargat fins a les dues del migdia. Davant de l'empitjorament de la situació epidemiològica, la Comissió de Reis ha decidit repetir el model de l'any passat i instal·lar nou punts de recollida de cartes –tots a l'exterior- repartits per tota la ciutat. Un dels membres de la Comissió, Eduard Creus, ha explicat que al Teatre de l'Ateneu «tradicionalment es fan moltes cues» i, tot i que en un primer moment s'havia previst fer-ho allà, «finalment hem decidit recuperar el format de l'any passat perquè les darreres setmanes els contagis han pujat molt».

Les famílies han aplaudit la iniciativa i creuen que ha permès apropar l'acte a tots els barris de la ciutat. «Crec que és una bona proposta perquè és més còmode i la gent la té més a prop del seu barri», ha assegurat en David, que ha acudit al punt instal·lat a la plaça del Rei amb la seva dona i els seus fills. Per la seva part, la Sara ha apuntat que amb aquesta proposta no es generen les cues que hi havia al Teatre de l'Ateneu, tot i que admet que «es troba a faltar aquell espai tan fantàstic». De la mateixa opinió és la Marta, que assegura que l'Ateneu és un lloc molt bonic, però creu que el fet que els nou punts estiguin a l'aire lliure dona «més tranquil·litat».

Una festa de Reis «de màxims»

A diferència de l'any passat en què va haver-se de suspendre la cavalcada, enguany sí que es podrà celebrar. D'aquesta manera, el dia 5 de gener els tres Reis d'Orient en el recorregut que faran pels carrers del centre de la ciutat, acompanyats pels patges. També s'ha decidit mantenir el repartiment de regals per les cases la mateixa nit de Reis. Eduard Creus explica que s'han establert diverses mesures de seguretat com les distàncies i l'ús de mascareta durant la cavalcada. Pel que fa al repartiment de regals de les cases, Creus assegura que des de la Comissió es fan diverses recomanacions com que les famílies rebin els patges al carrer o bé en espais oberts de les cases. També que a l'interior de cada domicili hi hagi un màxim de deu persones.