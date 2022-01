"Volia ser la primera, no ha pogut ser. Però també estic contenta d'haver estat la primera de la Catalunya central". Lídia Jové Sánchez, de Piera, ha estat la mare del primer part a la Catalunya central, però en les hores prèvies al naixement va pensar que potser seria la primera, ha explicat a aquest diari. No hi havia pensat abans d'arribar a l'Hospital Universitari d'Igualada, on va néixer el seu segon fill, l'Èric Caballero Juvé, perquè, de fet, acaba comptes el dia 5 de gener. L'Èric potser hauria estat un regal de reis, però va arribar just després del raïm i el cava. A les 0,14h del dia 1 de gener va néixer aquest nen de gairebé 4 quilos.

Lídia Jové ha explicat que "a mitja tarda va tenir les primeres pèrdues i a les 7 van fer cap amb el seu home a l'hospital d'Igualada". "Va anar tot molt ràpid i aviat estava empenyent". No havia estat un dia especialment intens, sinó tot el contrari, "bastant de sofà", però l'Èric va decidir treure el cap abans d'hora. En el moment del part, Jové va veure la possibilitat que fos el primer nadó de Catalunya perquè estava de part en el moments previs a les 12 campanades, però hi va haver un parell de parts més que van acabar una mica abans. Per Juvé va ser una bona experiència de part. Aquest és el segon fill. El primer té 6 anys i es diu Pol i aquest part diu que li va portar molts records del primer. En tot cas, per Jové, allò més important és que el nen "està molt bé" i "tranquil", i "espero que aquests nit continuï igual", ha dit. En tot cas, només lamenta que aquest dissabte, després de tot l'ingrés i el part, han sabut que la seva parella havia donat positiu per covid en la prova de pcr que li van fer a l'entrada de l'Hospital i ha hagut de marxar a casa. Un positiu asintomatic, assegura. "Per sort, ha pogut venir la meva germana i estic acompanyada". En els parts es permet que hi hagi un acompanyant al costat de la mare tot i les restriccions per covid.