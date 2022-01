El projecte de Vies Blaves que impulsa la Diputació de Barcelona per crear camins transitables a la vora de tot el Llobregat i els seus afluents rebrà un impuls de 4,5 milions d’euros dels fons Next Generation. El grup de Junts x Igualada ha valorat aquest ajut que creu que serà determinant per executar el projecte. El cap del grup de Junts, l’alcalde Marc Castells, va ser un dels avaladors de les Vies Blaves en la seva etapa com a president de la Diputació de Barcelona en l’anterior mandat municipal i n’ha estat un ferm defensor.

Junts x Igualada manté que es tracta d’un projecte clau "per a la transformació verda i sostenible d’Igualada i de la conca d’Òdena". Aquesta via blava, en el cas de l’Anoia, recorrerà cinc municipis de la comarca, Jordi, Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí i la Pobla de Claramunt. En la previsió inicial, el projecte havia de ser els seus primers passos a l’Anoia. Junts creu que aquesta intervenció relliga projectes propis com l’anella verda i el parc central.