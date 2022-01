L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha decidit mantenir el radar de control de velocitat, amb un límit de via urbana, 30 km/h, a la C-244, al pas pel seu municipi. Considera que es tracta d’una via on hi ha escoles i on els conductors excedeixen sovint els límits de velocitat fixats. La limitació es va establir acollint-se a la reforma del Reglament General de Circulació aprovat pel Govern espanyol el mes de maig. El 9 de desembre passat va començar a funcionar amb aplicació sancionadora el nou radar que controla la velocitat del tram comprès entre la rotonda de la Masia i la rotonda de la residència Amavir, actualment de titularitat municipal, segons explica la regidora de règim Interior, Susana Gutiérrez.

Amb les dades a la mà d’una setmana i un cop analitzat el pas de 3.500 vehicles, el radar ha constatat que el 30% dels que passen per aquesta via dupliquen com a mínim aquesta velocitat. Gairebé un de cada quatre (el 24,28%) anava entre 60 i 70 km per hora, i n’hi ha el 5% més que superen els 70 km/h, segons subratlla Gutiérrez. «Els estudis de la Direcció General de Trànsit constaten que cap vianant sobreviu a un atropellament a aquesta velocitat», afegeix la regidora.

De fet, com argumenta la regidora de Règim Interior, «les dades de l’OMS estimen que el 10% de les persones atropellades a 30 km/h poden rebre ferides mortals, una xifra que augmenta fins al 80% en el cas de circular a 50 km/h».

«El radar està correctament senyalitzat en tots dos sentits de la circulació, no és petit, no està amagat i, per tant, respon a una mesura clarament preventiva», segon la mateixa regidora. L’Ajuntament de Vilanova del Camí podria haver establert una velocitat màxima de 40 o 50 km/h, com reconeix el cap de la Policia Local de Vilanova del Camí, Daniel Monroy, tanmateix adverteix d’ "un problema de seguretat de trànsit important en aquesta via, com ja van deixar palès els radars pedagògics que s’havien instal·lat amb anterioritat".

15 segons de seguretat

Gutiérrez també defensa que no hi ha cap afany recaptador. «No és qüestió de tocar la butxaca», afegeix el cap de la Policia Local, perquè «s’han pres totes les mesures que teníem al nostre abast per conscienciar sobre el tema» i confia que el radar faci canviar els conductors.

«L’única cosa que demanem al conductor és que aixequi el peu de l’accelerador i que, en comptes de travessar aquesta via en 15 segons, la travessi en 30, perquè volem que el conductor arribi a casa i el vianant també», ha sentenciat la regidora.