L’aqüífer de Carme Capellades ha recuperat la seva capacitat d’aigua i l’Agència Catalana de l’Aigua l’ha retornat a la normalitat hidrològica després d’una etapa de sequera en què havia quedat sense poder donar servei com una de les principals fonts d’aigua de l’Anoia. En una situació semblant, a Catalunya també hi havia l’aqüífer del Fluvià Muga, on es manté l’estat d’alerta per sequera.

L’ACA, segons han explicat fonts de l’Agència, «ha analitzat quin ha estat l’efecte de les pluges registrades durant el mes de novembre, comprovant que en l’àmbit del Carme Capellades (comarca de l’Anoia i el nord de l’Alt Penedès) les pluges, a més de l’ús de fonts alternatives d’abastament d’aigua, han estat suficients per recuperar els nivells de l’aqüífer, superant els 326 metres per sobre del nivell del mar (en el mes d’octubre, quan es va declarar la situació d’alerta en aquest àmbit, el Carme Capellades estava per sota dels 323 metres sobre el nivell del mar)». L’aqüífer del Fluvià Muga continua en situació d’alerta. En aquest cas, reduir el consum i les pluges han servit per trencar la inèrcia descendent dels darrers mesos, però no han estat suficients per incrementar el volum de l’aqüífer per sobre de la cota d’alerta. Actualment, l’aqüífer del Fluvià Muga, que abasteix a 22 municipis de l’Alt Empordà, se situa en 15,7 metres sobre el nivell del mar, amb una lleugera tendència a la millora. En total, en aquest grup hi ha una afectació sobre 22 els municipis, tots ells de la comarca de l’Alt Empordà: Agullana, l’Armentera, Capmany, Espolla, Garriguella, la Jonquera, Masarac, Mollet de Peralada, Palau-saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, Sant Climent Sescebes, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià, Ventalló, Vilabertran, Viladamat, Vilajuïga i Vilamacolum. Mentre duri la situació d’Alerta, els municipis que disposen d’una connexió a la xarxa supramunicipal del Consorci d’Aigües de la Costa Brava Girona reduiran les seves extraccions de l’aqüífer, d’acord amb les consignes establertes en el Pla.