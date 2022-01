Els focs artificials marcaran aquesta tarda la sortida de la cavalcada a Igualada. La sortida està prevista per a les sis de la tarda, però abans, a dos quarts de sis, Ses Majestats Els Reis d’Orient realitzaran el seu tradicional pregó des de la balconada de l’Escola Mowgli. Posteriorment, a les sis, serà qual els focs d’artifici anunciaran que els tres reis mags inicien la seva cavalcada des de la mateixa escola, que mantindrà el seu recorregut habitual.

Així, passaran pel passeig Verdaguer, les avingudes Montserrat i de Caresmar, el carrer de la Soledat, la plaça del Rei, el carrer de Sant Jordi i llavors enfilaran les rambles del General Vives, Sant Isidre, Nova, Sant Ferran i finalment el recorregut acabarà a la plaça Castells.

Per un cop finalitzada la cavalcada, en principi es manté l’entrega de regals als infants a les cases. de totes formes, donada la situació de pandèmia, la recomanació és que l’entrega de regals es faci en llocs, com el mateix carrer, l’entreda de l’edifici, el replà o si finalment es fa a l’interior de l’habitatge, cal que sigui en un lloc gran i ventilat. A més, com a mesures de protecció cal que tota la família (majors de 6 anys) porti mascareta i es mantinguin les distàncies de seguretat d’un metre i mig. En aquest sentit, es recorda que els patges no entraran als domicilis si no es compleixen totes les mesures de seguretat. A més, tampoc se’ls pot oferir menjar o beure per evitar així que es treguin la mascareta. La comissió de reis també explica que tots els patges han acreditat el certificat covid digital i a més aniran identificats amb una xapa que portaran de forma visible amb el seu número identificatiu de patge. En aquesta ocasió, els patges no obriran els paquets per reduir així el temps d’interacció amb les famílies que serà d’entre 5 i 10 minuts.